«Лучше помогите другим бойцам»: избитый инвалид спецоперации из Забайкалья отправил подаренную Ниву сослуживцам на СВО

Избитый инвалид СВО из Забайкалья отправил подаренную Ниву сослуживцам. Фото: телеграм-канал губернатора Забайкальского края Александра Осипова.

- Многие отзывчивые люди пытаются помочь мне после нападения: кто деньги отправит, а кто машину в дар предложит, - рассказывает 36-летний Михаил Таскин из Забайкалья. Мужчина настоящий герой: имеет медали за взятие Соледара, за взятие Бахмута, «За отвагу». Вернулся домой из зоны СВО без одной ноги – потерял в бою, вытаскивая из-под обстрела товарищей. Но в начале августа на инвалида напали его же земляки. Конфликт начался в кафе, куда Михаил вместе с товарищем, тоже участником спецоперации на Украине, пришел встретиться. К ним привязалась нетрезвая компания из шести человек – четырех мужчин и двух женщин. Приятель Михаила, обратим внимание, тоже инвалид, лишился ноги в бою. Мужчины решили уйти, чтобы не накалять обстановку, но по дороге машина заглохла. Тогда на них и напали трое мужчин из компании: избили и оставили одних на улице без помощи. У Михаила перелом носа, ушибы, сотрясение головного мозга. К тому же, обидчики разбили и машину Таскина, Honda Fit. Она была куплена всего пару месяцев назад в кредит за 600 тысяч рублей.

Собрали деньги на автокредит

- Чувствую себя уже хорошо, - рассказывает КП-Иркутск Михаил. - Пару дней назад выписали из больницы в Чите. Туда меня, кстати, по приказу губернатора Забайкальского края Александра Осипова доставили санавиацией из Краснокаменской больницы. Не в обиде на мужчин, которые напали. Мне не так было больно, когда били, как от того, что срывали награды. Да и автомобиль, признаться, жалко. Я ведь его для заработка покупал, чтобы иметь возможность быть таксистом.

Ремонт автомобиля оценили в круглую сумму. Фото: Михаил Таскин.

Михаил рассказывает, что ремонт автомобиля оценили в круглую сумму. Какую точно, не говорит. Но она больше той, за которую в принципе взял автомобиль. И мастера вторят: дешевле купить новую.

- Но мне уже помогли: одно из волонтерских движений Забайкалья объявляло сбор средств, перечислили 120 тысяч на автокредит. Этого хватит! И с починкой машины вопрос решен: мастера согласились восстановить бесплатно. Хотя мне уже и новую машину предлагали. Добровольческий батальон Павла Судоплатова был готов подарить УАЗ Пикап и собрать денег на закрытие автокредита. Но от всего отказался. А зачем? Сам заработаю. Лучше ребятам на СВО помогите. Вот и решили отправить авто, правда, уже другой модели, на линию соприкосновения землякам.

Скоро будет и протез

Мужчина настоящий герой: имеет медали за взятие Соледара, за взятие Бахмута, «За отвагу». Вернулся домой из зоны СВО без одной ноги – потерял в бою. Фото: телеграм-канал губернатора Забайкальского края Александра Осипова.

- До нас дошли вести, что бывшего бойца СВО избили. Не хотели сидеть, сложа руки, - рассказывают представители Добровольческого батальона Павла Судоплатова. - Решили помочь и поддержать Михаила. Но семья отказалась от помощи именно им, но просили оказать поддержку их близким на СВО. Передали Ниву парням из Борзи на СВО. По протезу для Михаила также сообщили, что вопрос решили.

Михаил рассказывает, что встал в очередь его на получение.

Одно из волонтерских движений Забайкалья объявляло сбор средств, перечислили 120 тысяч на автокредит. Фото: Михаил Таскин.

- Долго ждать не придется, - добавляет Михаил. – Правительство быстро организовывает помощь и поддержку бывшим участникам СВО. Хочу еще раз сказать спасибо всем, кто мне помогал и помогает. Приятно осознавать, что мир не без добрых людей.

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