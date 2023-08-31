Родители отказывались наотрез, а врачи в Бурятии через суд добились экстренной операции для ребенка

Родители пациента были категорически против хирургического вмешательства. Фото: предоставлено ГАУЗ "ДРКБ"

Необычный случай в медицинской практике произошел на днях в Улан-Удэ. Врачам Детской республиканской клинической больницы пришлось обращаться… в суд, чтобы провести ребенку экстренную операцию. Его родители были категорически против хирургического вмешательства.

Все началось с того, что вечером, 28 августа в приемное отделение ДРКБ поступил 9-летний мальчик. Симптомы - боль в животе и повышение температуры. Врачи сразу заподозрили острый аппендицит. Ребенка обследовали, а после совместно с мамой госпитализировали для наблюдения.

Позднее маленького пациента осмотрел дежурный врач-хирург. Диагноз подтвердился. Было решено отправить мальчика на экстренную операцию. Однако мать ребенка отказалась подписывать согласие на медицинское оперативное вмешательство и анестезиологию, то есть наркоз, сыну. Почему? Ссылалась, что у ребенка может быть аллергия. Даже то, что самочувствие сына ухудшалось прямо на глазах, маму не переубеждало.

- Врачи объяснили, что операция будет проведена малотравматичным лапароскопическим методом, который позволяет удалить воспаленный аппендикс через три небольших прокола в брюшной стенке, и возможные осложнения. Согласие на оперативное вмешательство от матери так и не удалось получить, - рассказали в пресс-службе Детской республиканской клинической больнице Республики Бурятия.

Той же ночью, 29 августа, ребенка осмотрели повторно. Его состояние по-прежнему ухудшалось и оценивалось уже как средней степени тяжести. Мальчик жаловался на боли в животе. Врачи вновь провели беседу с матерью, объясняли о последствиях - развитии перитонита и сепсиса. Это очень опасно, нередко приводит к смерти. Но мать упорно стояла на своем: категорическое «нет» и точка. Дать согласие на операцию отказывался и отец ребенка.

Тогда врачам пришлось срочно обратиться с иском в суд с требованием непрепятствования медицинскому вмешательству в отношении несовершеннолетнего, в интересах его здоровья и жизни.

Служители Фемиды удовлетворили заявление и после получения решения суда врачам, спустя более, чем через 20 часов после установления диагноза, удалось провести операцию и спасти ребенка. Аллергической реакции на наркоз, кстати, не последовало. Сейчас мальчик находится в отделении хирургии в удовлетворительном состоянии.

- К сожалению, в данном случае родители проявили безответственность, затянули время для оказания необходимой медицинской помощи, подвергнув своего ребенка риску возникновения осложнений, угрожающих жизни, - рассказали в ДРКБ.

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