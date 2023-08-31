Не справился с управлением и выехал на встречку: водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадали пять детей

Пять детей и четверо взрослых пострадали в ДТП в Иркутской области Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Страшная авария двух автомобилей случилась ночью 31 августа возле поселка Витим в Нижнеилимском районе Иркутской области. В ней пострадали пять детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

- 34-летний Водитель «Тойоты Рав 4» не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с «Тойотой Харриер». В результате ДТП пятеро несовершеннолетних пассажиров из обоих автомобилей получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, врачи оказали помощь еще четверым взрослым, - рассказывают в Госавтоинспекции.

Полицейские проводят проверку и выясняют все причины произошедшего. Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть осторожными.