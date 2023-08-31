Все под контролем: кто и как наблюдает за ходом голосования Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем скоро жители Иркутской области будут выбирать депутатов в Законодательное собрание. Именно от областного парламента зависит распределение средств в региональном бюджете, реализация множества важных программ, разработка мер поддержки для самых разных категорий граждан. В общем, дело это важное и действительно касается каждого.

И вот уже пять лет в России существует институт независимого общественного наблюдения. В конце 2017 в закон о выборах президента РФ внесли изменения. Тогда Общественные палаты получили право направлять наблюдателей на избирательные участки. После президентской кампании - 2018 эта норма распространилась на региональные и местные выборы. На федеральном уровне работу организует Координационный совет по общественному контролю за голосованием. Усилиями Общественной палаты РФ и Совета по правам человека создана ассоциация «Независимый общественный мониторинг». Она взяла на себя прием жалоб от всех участников избирательного процесса из регионов РФ, помогает общественным палатам субъектов готовить наблюдателей.

В Иркутской области на предстоящих выборах так же будут работать общественные наблюдатели. Как поясняют в Областной избирательной комиссии, направить наблюдателей на избирательные участки имеют право зарегистрированные кандидаты, партии, зарегистрировавшие областные списки кандидатов на выборах, а также Общественная палата Иркутской области. И если наблюдатели от кандидатов и партий следят за голосованием с точки интересов тех, кого они представляют, то для общественников главное - полная прозрачность и легитимность процесса.

Подготовка общественных наблюдателей была начата задолго до дня голосования. О том, как это происходило, рассказал член общественной палаты Иркутской области, руководитель штаба общественного наблюдения Владислав Шиндяев.

- В течение двух месяцев пять групп преподавателей-юристов из ВУЗов Иркутска проводили по всему региону семинары, на которых объясняли правовые, организационные, технические особенности такой работы, полномочия всех участников избирательного процесса - рассказал Владислав Шиндяев. - По итогам занятий наблюдатели проходили тестирование и показали хороший уровень знаний. Если же в ходе голосования у них будут возникать вопросы, их можно будет задать экспертам на “горячей линии”.

Для координации работы общественных наблюдателей в Приангарье будет создан ситуационный центр, куда будет стекаться информация обо всем происходящем на участках.

- Современная система позволяет наблюдателю заранее уведомить избирательную комиссию о том, что будет вестись фото и видео съемка, - пояснил Владислав Шиндяев. - Кроме того, на всех участках будет вестись круглосуточное видеонаблюдение, изображения с камер будут передаваться в реальном времени в ситуационный штаб. Любой из общественников может прийти и посмотреть, что происходит на участке или пересмотреть запись какой-то возникшей ситуации. Помещения для голосований будут просматриваться с нескольких точек. Единственное, чего не сможет увидеть никто - это какие именно отметки ставят в своих бюллетенях голосующие, поскольку эта информация не разглашается. Не случайно в кабину для голосования нужно заходить по одному.

Но, безусловно, главная работа будет вестись на участках. Для участковых избирательных комиссий наблюдатели - это и контролеры, и помощники. Они приходят еще до начала работы, удостоверяют, что все на участке готово к открытию, все нормы законодательства соблюдены и что урны перед началом голосования пусты. В течение всех трех дней они будут наблюдать за работой комиссии, а по завершении голосования - присутствовать при подсчете голосов. В итоге каждый из наблюдателей получает копию протокола, заверенную печатью и подписями членов комиссии. Именно поэтому в такой документ после уже невозможно внести никакие изменения. Помогают они и разобраться в любой спорной ситуации, причем именно с позиции объективности.

- Члены Общественной палаты Иркутской области, как и многие другие общественники, будут принимать участие в наблюдении за голосованием, в том числе и в качестве экспертов, - рассказал Владислав Шиндяев. - Они не имеют никакого отношения к кандидатам или партиям, заинтересованы лишь в том, чтобы выборы были абсолютно прозрачными. Благодаря такому наблюдению выборы являются легитимным процессом, а результаты не вызывают сомнений.