Что произошло в Иркутске в ночь на 1 сентября 2023 года: последние новости Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Специалисты МУП «Водоканал» провели ряд работ на территории суворовского училища, включая ввод в эксплуатацию сетей наружного холодного водоснабжения и канализации. Одной из выполненных работ была профилактическая промывка канализационных сетей с использованием комбинированной каналопромывочной машины «Скания». Кроме того, была проведена дезинфекция только что построенного водопровода и проведены гидравлические испытания.

Согласно информации от гидрометцентра, осень в Иркутской области начнется сильным ветром, заморозками до -5 градусов и дождями с грозами. В пятницу, 1 сентября, в этом регионе ожидается пасмурная погода с кратковременными осадками и грозами.

В Иркутске размещают специальные кубы, предназначенные для свободного творчества. На этих кубах художники всех уровней мастерства получат возможность воплотить свои идеи и создать уникальные произведения.