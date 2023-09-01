В Иркутской области в первый день осени ожидается переменная облачность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот и наступил первый день осени. Нарядные школьники сегодня сядут за парты после долгого летнего отдыха. Взрослые иркутяне уже предвкушают грядущие выходные, ведь сегодня не только день знаний, но и пятница. Значит настало время строить планы на субботу и воскресенье. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 1 сентября 2023 года.

Погода в Иркутске 1 сентября 2023 года

- В Иркутской области в первый день осени ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман, ветер северо-западный, северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 27 градусов, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 1 сентября 2023 года будет облачной с прояснениями, ожидается слабый дождь. Северо-западный ветер достигнет 10 метров в секунду, а столбик термометра покажет +24…+26…

Кроме того, 1 сентября по области ожидается высокий и чрезвычайный классы пожароопасности. Метеорологи рекомендуют туристам, отправляющимся в поход, тщательно планировать свой маршрут.