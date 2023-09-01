«Проводили в последний путь под гудки поездов»: на СВО погиб 31-летний машинист локомотива из Бурятии

31-летний мужчина погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Фото: из личного архива героев публикации

22 августа жители Улан-Удэ могли услышать громкие и протяжные гудки локомотивов, которые разносились со стороны железной дороги. Так, по старой традиции машинисты провожали в последний «рейс» своего коллегу Павла Ступакова. 31-летний мужчина погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО.

«Никто, кроме нас»

- Сын мечтал стать машинистом с детских лет, - рассказывает отец Павла Анатолий Ступаков. – Хотел, как говорится, пойти по моим стопам. Я работаю машинистом поезда с 1992 года.

После школы Павел окончил железнодорожный техникум Улан-Удэ, а затем в течение десяти лет прокладывал большой путь к своей мечте. Сначала устроился на должность слесаря-ремонтника железнодорожного состава, затем работал помощником машиниста. Через несколько лет уже и сам встал за руль локомотива, был машинистом-инструктором.

Павел Ступаков с детства мечтал связаться свою жизнь с железными дорогами. Фото: из личного архива героев публикации

Во всех начинаниях Павла верно поддерживала его жена Анастасия. Молодые люди встретились в ночном клубе. Вскоре знакомство переросло в серьезные отношения. В 2010 году молодой человек отправился отдать долг Родине – на срочную службу в Вооруженных силах РФ. Настя верно ждала любимого из армии. Сибиряк попал в воздушно-десантные войска. Знаменитый девиз десантников «Никто, кроме нас» стал настоящим девизом его жизни.

Вернувшись осенью 2011 года из армии, возмужавший сибиряк принял важное решение – связать отношения с Анастасией узами брака. Летом следующего года Ступаковы сыграли шумную свадьбу. А вскоре на свет появились двое сыновей.

«Раз надо, значит надо»

В сентябре 2022 года в привычную жизнь сибиряка ворвалась весть об объявлении в стране частичной мобилизации. Павел получил повестку уже на следующий день.

Знаменитый девиз десантников «Никто, кроме нас» стал настоящим девизом его жизни. Фото: из личного архива героев публикации

- Мыслей «бегать» от военкомата у Паши даже не возникало. Он не из таких. Сказал, раз надо, значит надо. Взял с собой буддийский амулет, нательный крестик и фотографии детей, - рассказывает Анатолий. – Сначала он находился в Крыму, затем его перераспределили в Донецкую Народную Республику. Служил в разведке.

Очередной звонок от Павла родителям раздался 1 июня 2023 года. Мужчина рассказал, что в ближайшие дни отправится на передовую на две недели. Предупредил родных, чтобы его не теряли. Однако, когда положенный срок подошел к концу, Павел не вышел на связь. Обеспокоенные родители, почувствовав неладное, позвонили в воинскую часть, где числился их сын.

- Нам сообщили, что Паша пропал без вести, - рассказывает Анатолий. – Долгое время мы ничего не знали о его судьбе. И только в начале августа узнали, что сын погиб…

Проводили в последний «рейс»

Сослуживцы Павла рассказали родителям о случившемся.

- Сын получил сильное осколочное ранение в голову. Оно было не совместимо с жизнью, - рассказывает Анатолий. – Конечно, сначала мы не могли поверить в случившееся. Паша перед уходом на передовую, будто чувствовал, что может не вернуться. Позвонил всем близким и родным. Говорил, что очень сильно всех любит. А меня попросил позаботиться о детях, если с ним что-то произойдет.

В сентябре 2022 года в привычную жизнь сибиряка ворвалась весть об объявлении в стране частичной мобилизации. Фото: из личного архива героев публикации

Похороны Павла состоялись 22 августа. На прощание с бойцом пришли его друзья, одноклассники, а также сослуживцы, которые в тот момент находились в Бурятии.

- Прощания было два. Сначала в Улан-Удэ, а затем в нашем селе Гурульба, - рассказывает Анатолий. – В 12 часов все поезда и локомотивы, которые стояли на станции, либо проходили мимо прощального зала в столице разносились длинными протяжными гудками. Это давняя традиция у машинистов. Таким образом, мы чтим память члена своей большой железнодорожной семьи…

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