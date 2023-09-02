Что произошло в Иркутске в ночь на 2 сентября 2023 года: последние новости Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с неблагоприятными погодными условиями, в Иркутске было проведено оперативное совещание, в результате которого городские службы перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города и глава Иркутска Руслан Болотов.

Мониторинг ситуации осуществляется аварийно-спасательной службой МКУ «Безопасный город». МУП «Иркутскавтодор» также находится в повышенной готовности.

На Улан-Баторской улице произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 52-летний водитель автомобиля "Киа Рио" совершил наезд на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок получил разнообразные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области провело лабораторные исследования качества воды в заливе реки Ангары в районе острова Юность. Пробы были взяты 17 июля. Проверка проводилась аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».