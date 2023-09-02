Возвращался со школьной линейки: в Тулуне поймали 14-летнего мотоциклиста без водительских прав

В Тулуне поймали 14-летнего мотоциклиста без водительских прав Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тулуне полиция задержала несовершеннолетнего мотоциклиста, который возвращался с школьной линейки.

Было принято решение остановить транспортное средство, но водитель ускорился и попытался уйти от полиции. После короткой погони удалось остановить нарушителя, который оказался 14-летним подростком, возвращавшимся с школьной линейки, посвященной Дню Знаний, вместе со своим 15-летним другом.

Они ехали без мотошлемов и на незарегистрированном транспортном средстве. В отношении матери несовершеннолетнего водителя был составлен административный протокол.

Согласно этой статье предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Также рассматривается возможность привлечения законных представителей водителя и пассажира по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних.