Ушел 1 сентября из дома: в Иркутске разыскивают без вести пропавшего 15-летнего Егора Елгина Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция разыскивает без вести пропавшего 15-летнего Егора Елгина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

- С заявлением о его розыске обратился отец. Он рассказал, что сын 1 сентября ушел из дома, расположенного по улице Севастопольской. Сейчас о его местоположении ничего неизвестно - говорят в полиции.

На вид подростку 17-20 лет, рост около 182 см, худощавого телосложения, волосы короткие черные., глаза карие. В тот день подросток был одет в футболку и трико синего цвета и красные кроссовки. Слева на шее имеется черная родинка.

Граждан, что-либо знающих о возможном местонахождении Егора Елгина просят сообщить в полицию по телефонам: 8(3952) 44-44-04, 21-39-30, 8-950-132-48-88 либо 02 (102 с любого сотового оператора связи).