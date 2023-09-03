Что произошло в Иркутске в ночь на 3 сентября 2023 года: последние новости Фото: Даниил ОПАРИН

В субботу, 2 сентября, в городе Зима специалисты областной пожарно-спасательной службы успешно освободили мужчину, который находился под завалами песка в подвале дома. Он был почти полностью засыпан.

В настоящее время в городе продолжается работа по устранению последствий сильного ливня, который произошел с 21:00 1 сентября до 6:00 2 сентября. За этот временной период выпало примерно половина месячной нормы осадков, что составляет 25 мм при обычной норме в 53 мм.

В течение пяти дней, пенсионерка из Иркутской области верила мошенникам, по телефону выполняла их указания. Она передала 800 тысяч рублей злоумышленникам, полностью опустошив карту своего внука, на которую поступала пенсия в связи с потерей кормильца. После этого, она взяла кредиты в различных банках и потеряла еще 500 тысяч рублей.