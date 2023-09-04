Погода в Иркутске 4 сентября 2023 года будет по-летнему жаркой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На календаре 4 сентября. Школьники сегодня сели за парты, а это значит, что лето закончилось. Однако, первый понедельник осени встретил жителей Приангарья не суровым осенним дождем, а легким туманом. Синоптики рассказали, что погода в Иркутске 4 сентября 2023 года будет по-летнему жаркой.

Погода в Иркутске 4 сентября 2023 года

- В Иркутской области 4 сентября ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, юго-восточный с порывами до 13 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 25 градусов, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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