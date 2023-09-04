Дмитрий НАВОДНИКОВ: Что будет с Иркутском новой застройки через 5 - 10 лет, вот в чем вопрос

Будущая парковка разделена на сектора эксперимента ради. Фото: Анна СУРЖАНСКАЯ.

С января по июль 2023 года в Иркутской области построено и введено в эксплуатацию 883,2 тысяч квадратных метров жилья, что на 19% больше, чем за тот же период прошлого года. Примечательно, что львиная доля введенного жилья, а именно 56%, приходится на частный сектор. Такую статистику предоставляет сервис «СИБДОМ». Хотя даже и без цифр, невооруженным глазом можно заметить стремительно растущий рынок жилья. Это, безусловно, было бы хорошо, если бы не одно «но». При покупке квартиры или дома нечасто задумываешься о том, насколько ответственно подходят застройщики/поставщики/принимающие органы к качеству строительных материалов. В частности к бетону.

Почему такой акцент на бетоне? Потому что именно с него начинается любое строительство. Даже страшно представить, если многоэтажный дом будет возведен на фундаменте из некачественного бетона…

Но, обо всем по порядку. Дмитрий Наводников, иркутский журналист и негласный лидер группы активистов, инициировал контрольную закупку бетона не просто так. Он сам в каком-то роде пострадавший.

- Мы приобрели нежилое помещение у надежного и ответственного застройщика. Дом был сдан в эксплуатацию в этом году. Весной растаял снег, и у нас «потекли» стены, - рассказывает Дмитрий. - В первую очередь мы сделали запрос в Жилстройнадзор, должным ли образом принимался этот дом. Они официально подтвердили, что дом принимался согласно всем нормативам. По факту, я не удовлетворен качеством застройки. Но гораздо серьезнее другой факт: надо мной 8 этажей, где живут люди. У меня появилось много логичных вопросов: не было ли какой-то коррупционной составляющей, насколько объективно принималось строение и, может быть, этой проблемой пора уже заинтересовываться госорганам, например прокуратуре, - продолжает Дмитрий. - При строительстве могли быть использованы некачественные материалы, в частности бетон. Так и созрело решение заняться вопросом вплотную. В процессе добавились единомышленники, несколько человек из частного сектора, столкнувшиеся с той же проблемой.

Только половина поставщиков, не испугавшись экспертов и журналистов, согласились выгрузить бетон. Фото: Анна СУРЖАНСКАЯ.

Контрольную закупку было решено проводить опытным путем, без ведома поставщиков и в условиях реальной ситуации. В поселке Маркова, хозяева решили залить на придомовой территории бетонную площадку для авто. Будущую парковку разделили на сектора - по количеству выбранных поставщиков. У каждого из них было заказано по 1 кубометру бетона. Ефим, владелец дома и один из членов инициативной группы, рассказал, почему согласился на этот эксперимент.

- Мы не сразу согласились использовать территорию своего дома в качестве экспериментальной площадки. Но бетон, во-первых, будут использовать не для несущих конструкций, а во-вторых, и, пожалуй, в главных, что справедливость и правда того стоят. Я сам работаю в строительной компании и как никто другой понимаю, насколько важно знать, какие из поставщиков добросовестные, а какие могут быть нечистыми на руку.

Подрядчики выбирались в случайном порядке, но из тех заводов и компаний-изготовителей, которые наиболее активно поставляют бетон для строительства в частный сектор города. Изначально бетон был заказан в 13 фирмах, но при виде журналистов и экспертов несколько машин уехали, отказавшись разгружаться. В итоге в контрольной закупке приняли участие семь поставщиков. Позже выяснилось, что одна из фирм предоставила отчетные документы с ИНН и ОГРН ликвидированной компании.

Специалист испытательного центра берет первые пробы. Фото: Анна СУРЖАНСКАЯ.

Для взятия проб и проведения дальнейшей экспертизы были приглашены специалисты Иркутского испытательного центра (ИИЦ).

- Мы, как независимая лаборатория отбираем сейчас пробы, делаем входной контроль бетонной смеси, в первую очередь определяем подвижность. Не разведен ли бетон водой, не превышено ли содержание добавок, насколько сохраняет свои свойства по удобоукладываемости, не расслаивается ли, держит ли форму, - поясняет Ксения Бельская, технический директор ООО «Иркутский испытательный центр». - Также мы отобрали образцы на определение класса по прочности. Например, завод отправил марку М300, это класс бетона Б22,5. На седьмые сутки мы получим первый промежуточный результат, который должен соответствовать не менее 70% от проектного класса, а на 28-е сутки образцы должны будут показать 100-процентную прочность, которая соответствует классу В22,5.

Такую экспертизу может заказать каждый, и запросы на проверку качества, по словам Ксении, в ИИЦ поступают довольно часто. Жаль только, что в большинстве своем они приходят, когда бетон уже затвердел и начал деформироваться. Делать экспертизу следует перед заливкой, когда приходит автомиксер, пригласив специалистов или самостоятельно взяв пробы для дальнейшей отправки в лабораторию. В этом случае будет гораздо легче подтвердить низкое качество продукции, вину поставщика и, в случае чего, доказать это в суде.

Образцы проверят на прочность, удобоукладываемость и на соответствие заказываемой марке бетона. Фото: Анна СУРЖАНСКАЯ,

Промежуточный результат получен спустя семь суток, и он неутешительный. По словам эксперта, из семи заводов только один вписался в стандартные требования. Окончательный результат был готов через 28 дней.

- Согласно определенных ГОСТ-испытаний, наша железобетонная конструкция, прежде чем ее распалубить и нагрузить, должна набрать не менее 70% прочности от проектного класса. Только один завод смог обеспечить данную прочность - 90%, а три завода у нас вышли с прочностью до 50%, - резюмировала Ксения Бельская.

Эта история получилась не про какие-то отдельные стройматериалы или бетон, а гораздо глобальней. При таком стремительном темпе строительства в Иркутской области, необходимо уже сейчас задуматься, насколько повлияют этот самый темп и качество застройки на будущее города и региона в целом. Ведь хороший бетон может построить город, а плохой его разрушить.