В пяти супермаркетах «Слата» в Иркутске пройдет «кукольный» день. Фото: ООО «Маяк».

Кинокомедия про легендарную куклу бьет рекорды по просмотрам. Торговая сеть «Слата» присоединяется к всеобщей, немеркнущей долгие годы, любви всех девочек любого возраста: 16 сентября в нескольких супермаркетах можно будет окунуться и мир розового гламура, с угощениями, подарками и выгодным сюрпризом.

В субботу, 16 сентября, с 13.00 до 17.00 в пяти супермаркетах «Слата» в Иркутске будет настоящий праздник для тех, кто любит кукол! По адресам: ул. Сухэ-Батора, 7, пер. 18-й Советский, стр. 4, мкр-н Первомайский, 54, ул. Байкальская, 250/2 (в ТРЦ «Цветной парк») и 12-й км Байкальского тракта (ТЦ «Новая Дача») появится «Слаталенд». А его прекрасные жительницы будут встречать всех воздушным угощением и сочными арбузами.

Сюрпризы от партнеров для красоты, здоровья и хорошего настроения получат все, кто придет в этот день в супермаркет в розовом или сделает фото в кукольной фотозоне. А те счастливчики, которые сделают в этот день покупку на сумму от 1000 рублей, получат главный подарок - лимитированную ФрешКарту в новом, гламурном дизайне от партнеров акции - все для красоты и здоровья. Свежая, красивая и очень выгодная - до конца сентября кешбэк по розовой карте составит целых 15%! Количество карт ограниченно, так что стоит поторопиться.

А пока охотницы за розовым готовятся к старту, на улицах Иркутска появилась настоящая «кукла»! Такой флешмоб запустила «Слата», чтобы поднять всем вокруг настроение. Красотка в розовом искала мужа, а заодно и выгодные ценники, и с удовольствием фотографировалась.

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