Капитан полиции из Ангарска рассказал о необычном увлечении

Полицейский из Ангарска коллекционирует редкие монеты. Фото: Александр Назаров

Найти в собственном огороде редкие монеты 19 века посчастливится не каждому. А вот 42-летнему Александру Назарову, капитану полиции из Ангарска, командиру мобильного взвода повезло! Работая на загородном участке, он наткнулся на старинные медяки.

- Копал землю и нашел монеты 1812 и 1840 годов, - удивляется он в разговоре с КП-Иркутск. - А потом еще и 5 копеек 1932 года с надписью «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Соседи рассказывают, что они на своих огородах тоже откапывали старинные гроши.

Соседи рассказывают, что они на своих огородах тоже откапывали старинные гроши. Фото: Александр Назаров

Копал землю и нашел монеты 1812 и 1840 годов. Фото: Александр Назаров

У каждого экземпляра - своя особенная история. Фото: Александр Назаров

Удивительные находки оказались кстати. Ведь Александр - нумизмат. Да, вот такое необычное увлечение у полицейского! Еще в детстве он копил советские копейки, но не тратил их, как другие мальчишки, а начал собирать коллекцию из самых необычных монет и купюр.

Наличные времен СССР. Фото: Александр Назаров

Пополнять альбомы помогают друзья и родственники. Десятирублевые монеты с изображениями российских городов, наличные времен СССР, китайские юани, узбекские сумы, сторублевые банкноты, выпущенные к олимпиаде в Сочи 2014 года, юбилейные монеты - чего только нет в его коллекции.

Чего только нет в коллекции Александра. Фото: Александр Назаров

Сторублевые банкноты, выпущенные к олимпиаде в Сочи 2014 года. Фото: Александр Назаров

начал собирать коллекцию из самых необычных монет и купюр. Фото: Александр Назаров

Пополнять альбомы помогают друзья и родственники. Фото: Александр Назаров

- У каждого экземпляра - своя особенная история. В этом их ценность. Именно поэтому я не покупаю редкие монеты, не заказываю в интернете и не перепродаю. Они сами меня находят!

В патрульно-постовой службе Ангарска Александр Назаров работает почти 20 лет. Можно сказать, продолжил семейную династию - в 2000-х там работала его тетя.

В патрульно-постовой службе Ангарска Александр Назаров работает почти 20 лет. Фото: Личный архив Александра Назарова

- Я тогда вернулся после службы в Дагестане: участвовал в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона. Найти работу было непросто, но когда я пришел в ППС, понял - это мое!

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