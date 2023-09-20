Несколько рейсов задержали в Иркутском аэропорту из-за тумана Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 20 сентября в столице Приангарья из-за сильного тумана задержали несколько авиарейсов. Это Иркутск – Москва «Уральские авиалинии», Иркутск – Москва «Победа», Иркутск – Улан-Удэ «S7 Airlines». Об этом сообщают в телеграм-канале Иркутского аэропорта.

- Несколько рейсов задержали в Иркутске, а самолеты авиакомпаний «S7 Airlines» и «Аэрофлот», летевшие из Москвы в столицу Приангарья, перенаправили в Братск до улучшения погоды, - рассказывают в аэропорту.

Кроме того, рейс авиакомпании "СмартАвиа", летевший из Москвы в Улан-Удэ, не смог приземлиться в Бурятии из-за густого тумана. Аэропорт «Байкал» направил его в Иркутск. В своем телеграм-канале генеральный директор аэропорта «Байкал» пояснил, что на данный момент ограничения из-за погоды сняты.

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