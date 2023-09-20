Мог умереть из-за бытового газа: в Забайкалье следователи выясняют причину смерти 11-летнего мальчика

В Забайкалье выясняется причина смерти 11-летнего мальчика Фото: Олег ЗОЛОТО

Сообщение о смерти 11-летнего ребенка в Забайкальском крае поступило в правоохранительные органы 15 сентября 2023 года. Из-за чего умер мальчик пока неизвестно. Об этом сообщает следственный комитет Забайкалья.

- Следователи тщательно осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, пообщались с родителями ребенка. На данном этапе изучается обстановка в семье. Уже назначено проведение судебной медицинской экспертизы, чтобы достоверно и точно установить причины смерти несовершеннолетнего, - рассказывают в следственном комитете.

Криминального характера в происшествии специалисты не усматривают. Есть версия, что ребенок скончался в результате употребления бытового газа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал