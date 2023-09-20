В Иркутске двух пешеходов сбила иномарка, в которую влетел автобус Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция в Иркутске проводит расследование ДТП, в результате которого пострадали два пешехода и один пассажир маршрутки. Инцидент произошел вечером 20 сентября на улице Сергеева в центре города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

- Согласно предварительным данным, автобус № 10 следовал по маршруту "Центральный рынок" - "Улица Маршала Конева". Во время движения по улице Сергеева водитель столкнулся с иномаркой, которая остановилась, чтобы пропустить пешеходов на пешеходном переходе. В результате столкновения легковой автомобиль "Тойота" выехал на пешеходный переход и сбил двух граждан, сообщает полиция. Кроме того, один из пассажиров маршрутки получил травму, - говорят в полиции.

На месте аварии в настоящее время работают сотрудники ГИБДД, которые будут выяснять все обстоятельства произошедшего.