Что произошло в Иркутске в ночь на 20 сентября 2023 года: последние новости Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В рамках побратимских отношений с департаментом Верхней Савойи во Франции прошла выставка "Молодые таланты Иркутска". На выставке было представлено 20 картин, созданных воспитанниками детских художественных школ и школ искусств столицы Приангарья в возрасте от 11 до 16 лет.

Полиция в Иркутске проводит расследование аварии с участием маршрутки, в результате которой пострадали два пешехода и один пассажир. По предварительным данным, автобус № 10 следовал по маршруту «Центральный рынок» - «Улица Маршала Конева».

В Иркутской области произошла серия краж, связанных с мошенничеством. Жители районов Казачинско-Ленского, Усть-Илимского и Слюдянского были обмануты аферистами, которые писали от лица их знакомых.