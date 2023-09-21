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Общество20 сентября 2023 23:00

Что произошло в Иркутске в ночь на 20 сентября 2023 года: последние новости

"Мошенники-двойники" обманули жителей Иркутской области на 94 тысячи рублей
Елена СИНИЦА
Что произошло в Иркутске в ночь на 20 сентября 2023 года: последние новости

Что произошло в Иркутске в ночь на 20 сентября 2023 года: последние новости

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В рамках побратимских отношений с департаментом Верхней Савойи во Франции прошла выставка "Молодые таланты Иркутска". На выставке было представлено 20 картин, созданных воспитанниками детских художественных школ и школ искусств столицы Приангарья в возрасте от 11 до 16 лет.

Полиция в Иркутске проводит расследование аварии с участием маршрутки, в результате которой пострадали два пешехода и один пассажир. По предварительным данным, автобус № 10 следовал по маршруту «Центральный рынок» - «Улица Маршала Конева».

В Иркутской области произошла серия краж, связанных с мошенничеством. Жители районов Казачинско-Ленского, Усть-Илимского и Слюдянского были обмануты аферистами, которые писали от лица их знакомых.

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