Мама - дома: лучший поход по магазинам для каждой хозяйки

MAMAHAUS не первый год поддерживает наш чемпионат «СуперДетки». Фото: Евгений МИХАЙЛОВ

Одним из главных спонсоров нашего традиционного чемпионата «СуперДетки», который прошел 17 сентября, стал интернет-магазин MAMAHAUS. Он предоставил призы для всех малышей-участников и подарки для победителей в категориях от 0 до 1, от 1 до 2 и от 2 до 3 лет - отличные бизиборды.

MAMAHAUS - давний партнер нашего чемпионата, и это неслучайно, ведь этот интернет-магазин начинался в 2010 году именно как возможность для мам купить своим малышам все необходимое, не выходя из дома. С тех пор ассортимент значительно расширился.

Малыши-победители чемпионата получили в подарок от MAMAHAUS бизиборды. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ

Безусловно, здесь все еще огромный выбор товаров для малышей. Это японские подгузники и трусики, подгузники из Кореи, Китая, Америки, Европы, России, трусики, подгузники для плавания и даже специальные подгузники для недоношенных и маловесных детей. Разные приспособления для быта деток: бутылочки, соски и прочие мелочи, а также товары для беременных и кормящих мам.

Конечно же, здесь есть и детское питание, соки, пюре, молочные смеси самых известных марок. Есть диетические продукты, чтобы держать себя в отличной форме. Кроме того, здесь всегда можно заказать свежие и натуральные продукты от местных производителей: детской молочной кухни Иркутска, цеха полуфабрикатов «Марлин» и крупнейшего сельхозпроизводителя «Белоречье».

Кстати, это отличная возможность накормить не только детей, но и всю семью сытным ужином, ведь в ассортименте есть и мясные полуфабрикаты, и замороженная выпечка. Выбор огромный, а значит, на столе всегда будет что-то новенькое, причем без особых хлопот. Единственное, что нужно учесть, - товары с небольшим сроком хранения не оставляют про запас, так что заказ лучше сделать заранее.

В интернет-магазине MAMAHAUS можно купить все необходимое для малышей, не выходя из дома. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ

Однако детки растут, и забот у любой мамы только прибавляется. Уследить за непоседой-детсадовцем, собрать школьника, отвести на секцию, помочь сделать уроки… А еще успеть навести дома порядок и, конечно, себе любимой уделить время. Спокойствие! Все необходимое, а это более тысячи товаров, которые пригодятся каждой женщине, можно легко найти здесь же, в интернет-магазине MAMAHAUS.

- Японская и корейская бытовая химия.

- Натуральная экологическая бытовая химия, которая особенно подойдет для семей, где есть аллергики.

- Косметика из Кореи и Японии.

- Детский трикотаж отличного качества.

- Специализированная косметика для детей.

- Развивающие игрушки.

Все товары сертифицированы и напрямую от крупнейших производителей!

Сделать заказ в интернет-магазине MAMAHAUS могут не только жительницы Иркутска: доставка действует также в Ангарске, Шелехове, Слюдянкае, Оёке, Усть-Орде и ближайших населенных пунктах. В Иркутске нужные вам товары доставят в тот же день и даже в удобное для вас время - рейсы выполняются дважды в день.

Ну а если совсем соскучились по магазинам, приходите в гости на улуцу Ширямова, 36, здесь MAMAHAUS работает в классическом формате - с 8 до 17 часов.

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mamahaus.ru

Миссия MAMAHAUS - доставка счастья и заботы в каждый дом!

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