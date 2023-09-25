Лучшая инвестиция - в своих детей: Центр материнства и детства поддержал чемпионат «СуперДетки»

Победители ползунковых забегов получили приглашение в Центр материнства и детства. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ

Вот уже 23 года в Иркутске работает Центр материнства и детства. Это уникальное место, где заботятся о будущем каждого ребенка, используя для этого лучшие программы и авторские методики. И, конечно, Центр не мог остаться в стороне, когда «Комсомольская правда» предложила стать партнером традиционного семейного чемпионата «СуперДетки».

- Мы у себя тоже регулярно устраиваем такие ползунковые соревнования, - рассказали в Центре. - Считаем такие события очень полезными как для самих малышей, которые учатся стремлению к победе, так и для родителей, особенно для мам, чья жизнь в декрете часто не отличается многообразием. Это отличная возможность хорошо провести время, побыть с семьей, завести новых друзей и узнать что-то полезное.

Полезную информацию, безусловно, узнали все те гости чемпионата «СуперДетки», которые еще не были знакомы с Центром материнства и детства, где уделяют особое внимание всестороннему развитию малышей от 1 года до 7 лет, а также дополнительному образованию для школьников. Причем считают, что новые знания лучше всего усваиваются через игру. Методики тут используют самые разные: направленные на общее развитие, на раскрытие творческих способностей, на умение строить отношение с людьми и находить свое место в коллективе. Все это для современных детей является особенно важным, ведь разные роли в обществе, несмотря на развитие технологий и все новые возможности для общения, никуда не делись.

Например, в Центре есть такое направление, как нейрогимнастика. Это цикл специальных упражнений, которые помогают развитию нейронных связей. Это дает мощный толчок для интеллектуального и психоэмоционального развития ребенка, причем результат заметен уже после нескольких занятий!

В общем, любая мама найдет здесь то, что будет полезно для ее малыша. Это и группа присмотра, и подготовка к школе, и занятия по раннему развитию, и творческая студия, и бассейн, и консультации логопеда и психолога.

За 23 года работы в Центре собрался отличный коллектив единомышленников, преданных своему делу педагогов высокой квалификации, которые действительно вкладывают душу в каждого подопечного. Неслучайно сюда приходят снова и снова, приводя уже своих младших детей.

А совсем скоро придет и второе поколение учеников. Потому что здесь все подчинено простой философии: самые надежные инвестиции - это образование ваших детей! Их здесь не просто учат дополнительным навыкам, а помогают стать успешными, уверенными в себе людьми, которые умеют ставить перед собой конкретные цели и добиваться их.

Заниматься в группах Центра материнства и детства очень удобно, ведь в Иркутске работает четыре филиала. Узнать подробнее обо всех программах можно по телефону 8 (3952) 50-50-51 (многоканальный).

В Центре материнства и детства уделяют особое внимание всестороннему развитию малышей от 1 года до 7 лет. Фото: Василина СТОЛЯРОВА

Адреса

Лицей раннего развития

ул. Вампилова, 2/2

8 (3952) 50-50-41

ул. Советская, 130

8 (3952) 50-50-51

ул. Фурье, 4б

8 (3952) 50-50-61

Мини-сад «Сказка», бассейн, Лицей раннего развития, Клуб продленного дня для младших школьников

ул. Розы Люксембург, 215в

8 (3952) 50-53-13

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