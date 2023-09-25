Ход конем: как развивающий центр «Всезнайка» и шахматная школа «Четыре офицера» учат жизни

Шахматы дисциплинируют детей, развивают логику и интеллект. Фото: Алексей МАКАРОВ

В Иркутске в 10-й раз прошел чемпионат для малышей и их родителей «СуперДетки», который организовала «Комсомольская правда». Ползунковые забеги, полоса препятствий для участников постарше, море игр и развлечений, подарки и сюрпризы и, конечно, новые интересные знакомства. В общем, этот день явно прошел для всех с большой пользой. В том числе благодаря и нашим партнерам. Впервые поддержали чемпионат шахматная школа «Четыре офицера» и открытый при ней детский развивающий центр «Всезнайка», с которым мы и познакомились поближе.

«Всезнайка» впервые присоединился к нашим традиционным ползунковым забегам. Во «Всезнайке» занимаются с малышами от 9 месяцев! Да-да, уже с этого возраста стоит уделять внимание не только физическому развитию ребенка, но и его интеллектуальным возможностям. Ведь специалисты считают, что именно в этом возрасте человек способен воспринимать практически неограниченный объем информации. Это благодатное время, когда обучение происходит легко и в игровой форме, никак нельзя упускать!

Главное направление в работе развивающего центра «Всезнайка» - комплексное развитие детей и подготовка к школе. Это занятия, на которых дети проходят все виды деятельности, от творческих до умственных, в том числе и с физической активностью. Есть и узкие направления. Например, если ребенок склонен больше к творчеству, то для детей от 3 до 5 лет есть курс изолепки, для детей от 1 года до 2 лет - курс «Говорилка». Он точно поможет заговорить к двум годам, чтобы позже не пришлось обращаться к логопеду. Хотя и этот специалист ведет в центре прием для тех, у кого все же возникли определенные трудности, которые желательно решить до школы.

Во «Всезнайке» занимаются с малышами от 9 месяцев! Фото: Алексей МАКАРОВ

Детей постарше, от 4 до 7 лет, здесь готовят к школе. Но это не просто элементарные занятия, где дошколят обучают числам, счету и письму. К подготовке подходят очень основательно. Это и постановка руки, и психологическая подготовка, и умение работать со звонком, с преподавателем, с ответами. Ведь в школе умение усваивать новые знания не менее важно, чем способность находить общий язык со сверстниками и взрослыми, ориентироваться в новой обстановке.

И, конечно, шахматы. В развивающем центре «Всезнайка» начинают занятия по шахматам с детьми от 4 - 5 лет. И считают, что лучшего способа изменить жизнь ребенка не придумаешь!

Шахматы - это внимательность, усидчивость и целеустремленность. Шахматы - это такой же спорт, как и любой другой. А спорт однозначно дисциплинирует детей, учит ставить цели и достигать их. В то же время шахматы развивают логику и интеллект. Так, во «Всезнайке» во время занятий используют множество упражнений, которые идут в процессе обучения, тренируют память. Например, более маленьких воспитанников учат назвать диагонали на шахматной доске с закрытыми глазами. А ребята постарше умеют даже играть вслепую на 3 - 4 хода. Это учит оценивать свою позицию, думать на перспективу, просчитывать ходы свои и противника. Все эти навыки пригождаются и в обычной жизни - ведь как полезно уметь планировать свои действия и думать на перспективу!

Призерам соревнований «СуперДетки» развивающий центр «Всезнайка» подарил игрушки и сертификаты на посещение занятий, а все желающие смогли попробовать свои силы в шахматах. И, конечно, «Всезнайка» устроил для всех участников и гостей чемпионата массу развлечений. С приятным знакомством!

Развивающий центр «Всезнайка» впервые присоединился к нашим ползунковым забегам. Фото: Алексей МАКАРОВ

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