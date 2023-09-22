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Общество22 сентября 2023 9:30

«Синергия»: декрет образованию не помеха

Специальное предложение для мам в декретном отпуске получили участники чемпионата «СуперДетки» от университета «Синергия»
«Синергия». Больше, чем образование. Фото: Университет «Синергия»

«Синергия». Больше, чем образование. Фото: Университет «Синергия»

Партнер мероприятия, университет «Синергия», филиал которого с недавних пор есть и в Иркутске, по-настоящему порадовал участников и гостей чемпионата «СуперДетки». Детей - яркими, синими и красными тату с лого-носорогом, победителей забегов - замечательными подарками, а мам маленьких спортсменов - уникальной возможностью реализоваться, находясь в декрете.

- Московский финансово-промышленный университет (МФПУ) «Синергия» имеет множество программ, для разных слоев населения, в частности, молодых мам, которые сегодня здесь присутствуют, - рассказывает Татьяна Татарникова, директор Иркутского филиала МФПУ «Синергия». - Наш университет дарит им возможность обучаться со скидкой 30% и получить дистанционно любой уровень образования. Пока женщина находится в декрете, занимаясь ребенком, она параллельно может получить высшее образование либо закончить неоконченное среднеспециальное. Предложение распространяется и на мам, уже вышедших из декретного отпуска, с детьми до 6 лет и 11 месяцев. Мы здесь для того, чтобы рассказать иркутянкам о таких возможностях.

Татьяна Татарникова, директор филиала МФПУ «Синергия» г. Иркутск. Фото Евгений МИХАЙЛОВ

Татьяна Татарникова, директор филиала МФПУ «Синергия» г. Иркутск. Фото Евгений МИХАЙЛОВ

Понравилось ли данное предложение молодым отцам, осталось загадкой, но родительницы участников чемпионата более чем заинтересовались. Ведь у таких юных спортсменов - напомним, что участие в «СуперДетках» принимали малыши с 6 месяцев - мамы абсолютно точно необыкновенные. Энергичные, целеустремленные и явно желающие провести декретный отпуск с пользой для себя и своего будущего. Они даже в шумной суматохе соревнований, между мотивацией своего «атлета» и сменой подгузников, находили минуту-другую, чтобы узнать подробности предложения у стенда университета.

Современная образовательная профильная программа университета «Синергия» для женщин в декрете называется «Образование для молодых мам». Основные задачи: приобретение новой профессии вне зависимости от уровня начальной профессиональной подготовки и специализации, повышение квалификации по основному или смежному направлению деятельности, подготовка качественных кадров по специальностям, востребованным на рынке труда, и, конечно, предоставление женщинам возможности сменить род деятельности и изменить жизнь за время декретного отпуска.

Детей на чемпионате «СуперДетки» университет порадовал яркими, синими и красными тату с лого-носорогом. Фото: Анна СУРЖАНСКАЯ

Детей на чемпионате «СуперДетки» университет порадовал яркими, синими и красными тату с лого-носорогом. Фото: Анна СУРЖАНСКАЯ

Программа предусматривает дистанционный, максимально удобный формат освоения профессии, а это:

- учеба на онлайн-образовательных платформах;

- доступ к учебным материалам;

- проверка правильности выполнения заданий преподавателями;

- КОНТРОЛЬ обучения кураторами;

- свободный график изучения модулей.

Елизавета Зайцева, совсем еще молодая во всех отношениях мама, рассказывает о своем опыте обучения в университете «Синергия»:

- Я изначально выбирала вуз, который не привяжет меня к одному городу или месту. Поступила, но в середине первого курса забеременела. Дистанционный формат позволил не прерывать обучение до сих пор. 4 сентября появился малыш, но академ я решила не брать. Уверена, что справлюсь и смогу совмещать обучение и материнство. Сейчас я уже на втором курсе по специальности «менеджмент» и очень рада, что как молодая мама буду получать скидку 30% на обучение. Это существенно облегчит мне жизнь.

- У меня уже есть среднеспециальное образование, захотела получить высшее. Родила, дождалась, пока сын чуть-чуть подрастет, и решила не терять времени в декрете. Сын спокойный. Спать уложила - есть время поучиться. Посоветовалась с близкими и выбрала вуз, в котором отличный уровень образования и есть комфортное дистанционное обучение, - говорит Алена Зубанова, мама 5-месячного Кирилла. - Сейчас я уже полноценная студентка первого курса университета «Синергия». А специальность «управление персоналом и кадровый менеджмент». Смотрю видеолекции, если что-то недопоняла, открываю конспекты. Время сама планирую. Пока все очень нравится.

Университет «Синергия» имеет множество программ, для разных слоев населения, в частности, молодых мам. Фото: Университет «Синергия»

Университет «Синергия» имеет множество программ, для разных слоев населения, в частности, молодых мам. Фото: Университет «Синергия»

Дополнительную информацию можно получить в Иркутском филиале университета «Синергия» по адресу: ул. Степана Разина, 6, оф. 511. Или по тел. 8 (3952) 43-79-07.

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