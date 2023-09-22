«Синергия»: декрет образованию не помеха

«Синергия». Больше, чем образование. Фото: Университет «Синергия»

Партнер мероприятия, университет «Синергия», филиал которого с недавних пор есть и в Иркутске, по-настоящему порадовал участников и гостей чемпионата «СуперДетки». Детей - яркими, синими и красными тату с лого-носорогом, победителей забегов - замечательными подарками, а мам маленьких спортсменов - уникальной возможностью реализоваться, находясь в декрете.

- Московский финансово-промышленный университет (МФПУ) «Синергия» имеет множество программ, для разных слоев населения, в частности, молодых мам, которые сегодня здесь присутствуют, - рассказывает Татьяна Татарникова, директор Иркутского филиала МФПУ «Синергия». - Наш университет дарит им возможность обучаться со скидкой 30% и получить дистанционно любой уровень образования. Пока женщина находится в декрете, занимаясь ребенком, она параллельно может получить высшее образование либо закончить неоконченное среднеспециальное. Предложение распространяется и на мам, уже вышедших из декретного отпуска, с детьми до 6 лет и 11 месяцев. Мы здесь для того, чтобы рассказать иркутянкам о таких возможностях.

Татьяна Татарникова, директор филиала МФПУ «Синергия» г. Иркутск. Фото Евгений МИХАЙЛОВ

Понравилось ли данное предложение молодым отцам, осталось загадкой, но родительницы участников чемпионата более чем заинтересовались. Ведь у таких юных спортсменов - напомним, что участие в «СуперДетках» принимали малыши с 6 месяцев - мамы абсолютно точно необыкновенные. Энергичные, целеустремленные и явно желающие провести декретный отпуск с пользой для себя и своего будущего. Они даже в шумной суматохе соревнований, между мотивацией своего «атлета» и сменой подгузников, находили минуту-другую, чтобы узнать подробности предложения у стенда университета.

Современная образовательная профильная программа университета «Синергия» для женщин в декрете называется «Образование для молодых мам». Основные задачи: приобретение новой профессии вне зависимости от уровня начальной профессиональной подготовки и специализации, повышение квалификации по основному или смежному направлению деятельности, подготовка качественных кадров по специальностям, востребованным на рынке труда, и, конечно, предоставление женщинам возможности сменить род деятельности и изменить жизнь за время декретного отпуска.

Детей на чемпионате «СуперДетки» университет порадовал яркими, синими и красными тату с лого-носорогом. Фото: Анна СУРЖАНСКАЯ

Программа предусматривает дистанционный, максимально удобный формат освоения профессии, а это:

- учеба на онлайн-образовательных платформах;

- доступ к учебным материалам;

- проверка правильности выполнения заданий преподавателями;

- КОНТРОЛЬ обучения кураторами;

- свободный график изучения модулей.

Елизавета Зайцева, совсем еще молодая во всех отношениях мама, рассказывает о своем опыте обучения в университете «Синергия»:

- Я изначально выбирала вуз, который не привяжет меня к одному городу или месту. Поступила, но в середине первого курса забеременела. Дистанционный формат позволил не прерывать обучение до сих пор. 4 сентября появился малыш, но академ я решила не брать. Уверена, что справлюсь и смогу совмещать обучение и материнство. Сейчас я уже на втором курсе по специальности «менеджмент» и очень рада, что как молодая мама буду получать скидку 30% на обучение. Это существенно облегчит мне жизнь.

- У меня уже есть среднеспециальное образование, захотела получить высшее. Родила, дождалась, пока сын чуть-чуть подрастет, и решила не терять времени в декрете. Сын спокойный. Спать уложила - есть время поучиться. Посоветовалась с близкими и выбрала вуз, в котором отличный уровень образования и есть комфортное дистанционное обучение, - говорит Алена Зубанова, мама 5-месячного Кирилла. - Сейчас я уже полноценная студентка первого курса университета «Синергия». А специальность «управление персоналом и кадровый менеджмент». Смотрю видеолекции, если что-то недопоняла, открываю конспекты. Время сама планирую. Пока все очень нравится.

Университет «Синергия» имеет множество программ, для разных слоев населения, в частности, молодых мам. Фото: Университет «Синергия»

Дополнительную информацию можно получить в Иркутском филиале университета «Синергия» по адресу: ул. Степана Разина, 6, оф. 511. Или по тел. 8 (3952) 43-79-07.

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