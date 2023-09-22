«Комсомолка» наградила победителей конкурса детских рисунков «Двор моей мечты»

21 сентября победителям и призерам конкурса вручили заслуженные награды. Фото: Денис Давыдов

КП-Иркутск подвела итоги конкурса детских рисунков «Двор моей мечты». В редакцию поступило 24 работы из разных уголков области: Иркутска, Ангарска, Саянска, Усть-Кута, Заларинского района. В четверг, 21 сентября, победителям и призерам конкурса вручили заслуженные награды.

Самому маленькому художнику всего лишь 4,5 года. Самому старшему – 17 лет. Вооружившись красками и цветными карандашами, каждый из ребят включил фантазию и изобразил на холсте то, что он мечтает увидеть в своем дворе: красивые фонтаны, пруды, батуты, аттракционы и даже ларьки с бесплатным лимонадом и мороженым! Настоящая сказка для детей и их родителей!

Онлайн-голосование стартовало 15 июня. Три месяца сибиряки дарили «сердечки» самым активным, талантливым и креативным мальчишкам и девчонкам на сайте irk.kp.ru. С помощью народного голосования определили победителей и призеров в двух категориях: дети дошкольного и школьного возраста. Главными призами конкурса стали умная колонка со встроенным голосовым помощником «Маруся» и умная колонка Яндекс.Станция лайт с голосовым помощником «Алиса». Также победители и призеры получили памятные дипломы и детские подарки от спонсоров.

Итак, давайте познакомимся с теми, кто получил больше всего поддержки от читателей.

Возрастная категория от 7 до 18 лет

I место: Юлия Москалева

Победителем в категории детей школьного возраста стала 17-летняя Юлия Москалева. Она получила 3849 голосов. Несмотря на то, что сейчас школьница активно занимается учебой и готовится к предстоящему ЕГЭ, она нашла время принять участие в конкурсе. Юлия поделилась своими представлениями о том, каким должен выглядеть идеальный двор дома.

Победителем в категории детей школьного возраста стала 17-летняя Юлия Москалева. Фото: Денис Давыдов

- Двор моей мечты - это тихий, чистый, экологичный и зеленый двор. Где есть место отдохнуть родителям на прогулки с детьми. Развлечения как для самых маленьких, так и для постарше. Где нет машин и мусора. Таков мой двор мечты, - признается победительница.

II место: Диана Швыдкая

Второе место с результатом в 2728 голосов досталось 9-летней Диане Швыдкой. Школьница представила яркий рисунок, на котором изобразила собственный дворик, который ей сделал папа.

- Я живу в частном доме, у меня есть свой дворик, где папа мне построил песочницу. На веранде есть качели, они навесные. Летом мы ставим бассейн и вешаем гамак. У меня все есть, но детей живет мало в нашем садоводстве, поэтому играть не с кем. В городе детей много, можно со всеми подружиться. Но в городе грязно и пыльно, а еще много машин и мусорок. Я бы очень хотела, чтобы все детские площадки были чистыми, новыми, чтобы было много кустиков и воздух был свежим. Сами дворы около домов были ухоженными, везде были клумбы с ароматными цветами - летом, а зимой - украшены гирляндами и вечером чтобы все улицы освещались. Это двор моей мечты, - делится своими представлениями Диана.

III место: Алиса Ваулина

Третье место по праву заслужила восьмилетняя Алиса Ваулина. Читатели «Комсомолки» отдали за нее 849 голосов.

Возрастная категория от 3 до 7 лет

I место: Егор Еранский

Больше всего голосов (3651) получил Егор Еранский. Ему 5 лет, он является воспитанником одного из детских садов Иркутска. Егор изобразил на своем рисунке много деревьев, зеленую траву, яркое солнце и большой многоэтажный дом.

- Я хочу, чтобы у каждого был «природный» двор. Чтобы можно было наблюдать и изучать окружающий мир, - признается Егор.

Больше всего голосов среди дошкольников получил Егор Еранский. Фото: Денис Давыдов

II место: Арина Воробьева

Второе место с результатом 3544 голосов получила Арина Воробьева. Несмотря на то, что ей всего 4,5 года, она стала одним из самых активных участников конкурса. Арина видит двор своей мечты с различными батутами, качелями, песочницами.

- «Двор моей мечты» - это место, где все дружат друг с другом, играют и весело проводят время, - считает юная художница.

III место: Виктория Первакова

Замкнула тройку призеров в категории детей дошкольного возраста с результатом 547 голосов 5-летняя Виктория Первакова.

- Я люблю гулять во дворе и хочу, чтобы каждый двор был цветной и интересный. Чтобы там было много спортивных площадок, где можно заниматься спортом и весело проводить время с друзьями, - рассуждает Виктория.

Конкурс детских рисунков «Двор моей мечты» проводился в рамках большого проекта «Герои нашего двора», который «Комсомольская правда» организовала совместно с Общественной палатой Иркутска.

- Проект длится уже больше шести месяцев. Но честно говоря, данный этап нравится мне больше всего Дети рисовали дворы своей мечты, в которых они живут, либо в которых бы хотели жить, - признается член Общественной палаты Михаил Лунев. – пользуясь случаем я бы хотел обратиться к жителям наших многоэтажных домов. Я убежден в том, что если каждый не будет участвовать в том, чтобы их двор был чистым, опрятным и уютным, если не будут ценить работу сотрудников ЖКХ, то у нас вряд ли что-то получится. Одна из целей проекта – привлечение внимания к этим рабочим профессиям. Сегодня мы все знаем, что они не всегда оценены должным образом. Не всегда люди с должным приоритетом относятся к их труду. А именно это мы и хотели сделать!

Конкурс детских рисунков «Двор моей мечты» проводился в рамках большого проекта «Герои нашего двора». Фото: Денис Давыдов

Мы поздравляем победителей и призеров конкурса и благодарим всех за участие!

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