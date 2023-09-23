Кратковременные дожди и грозы. Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Иркутской области в выходные 23 и 24 сентября

Кажется, продолжительное «бабье лето» в Иркутской области подошло к концу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кажется, продолжительное «бабье лето» в Иркутской области подошло к концу. На место теплых и сухих осенних дней придут осадки и первые заморозки. Каких сюрпризов от погоды ждать жителям региона в эти выходные? Рассказываем подробнее.

В субботу, 23 сентября, в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в южных районах дожди, местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом в южных районах на западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать до 13 м/с. Температура +16,+21°, при облачной погоде +8,+13°.

- В Иркутске в этот день переменная облачность, умеренный дождь. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +16 градусов, - рассказывают в Иркутском гидрометцентре.

На Байкале также ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. По югу озера местами сильные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду. По югу и средней части местами порывы до 14 метров в секунду. Температура +15,+20°, при облачной погоде до +10°.

А что ждать от небесной канцелярии в воскресенье, 24 сентября? Синоптики прогнозируют, что в этот день по области также ожидается переменная облачность.

- Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами его порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура ночью +4,+9°, в пониженных формах рельефа 0,-5°. Днем воздух прогреется до +15,+20°, при облачной погоде до +8,+13°, - обещают синоптики.

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