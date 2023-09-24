Что произошло в Иркутске в ночь на 24 сентября 2023 года: последние новости

33-летняя женщина погибла в Аларском районе ночью 24 сентября. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Стало известно, что сотрудники СК на транспорте проводят доследственную проверку после аварийной посадки самолета Ан-26 в аэропорту Иркутска из-за отказа левого двигателя. Инцидент произошел 22 сентября, когда воздушное судно выполняло рейс «Ленск-Иркутск».

На борту находились 25 пассажиров и 4 члена экипажа. К счастью, никто не пострадал.

Во Дворце стадиона «Труд» в Иркутске состоялся концерт музыканта-мультиинструменталиста Олега Абрамова, больше известного под псевдонимом RADIO TAPOK. Перед началом выступления артиста, один из зрителей, вышел на сцену, чтобы сделать предложение своей возлюбленной.

Сотрудники полиции в Иркутске разыскивают пропавшего без вести 49-летнего Олега Буркова. Известно, что мужчина покинул больницу и ушел в неизвестном направлении. Ранее он приехал из поселка Усть-Ордынский и родственников в областном центре не имеет. Может быть дезориентирован и намеренно прятаться от людей.

Смертельное ДТП произошло в селе Могоенок Аларского района. 29-летняя женщина за рулем Toyota Prius не справилась с управлением и въехала в металлическое ограждение. В результате случившегося 33-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Инспекторы ДПС заметили у автомобилистки признаки опьянения. Их подтвердило освидетельствование.

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