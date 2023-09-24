Угрожал и бросался на прохожих: пьяный мужчина с двумя ножами разгуливал под Иркутском

Пьяный мужчина с двумя ножами разгуливал под Иркутском. Рассказываем, что известно о дебошире. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ночью с 22 на 23 сентября в полицию Иркутского района обратились напуганные жители микрорайона Луговое рабочего поселка Маркова. По их словам, по улице разгуливал пьяный мужчина с двумя ножами в руках. Он вел себя агрессивно, угрожал и бросался на прохожих. На просьбы соседей успокоиться не реагировал.

Когда инспекторы ППС прибыли по адресу, дебошир отказался положить нож и попытался напасть на них.

- В соответствии с законом «О полиции» сотрудник выстрелил из табельного пистолета в безопасном направлении, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Поскольку это не остановило нападавшего, полицейский был вынужден применить оружие, ранив злоумышленника в ногу.

Правоохранители оказали мужчине первую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. В настоящее время он находится в больнице. Мотивы его поступка пока неизвестны. Известно, что нападавший проживает в микрорайоне Луговое. В 24 года был ранее судим, нигде официально не работает.

- Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств инцидента в микрорайоне Луговое Иркутского района, - отметили в региональном ведомстве. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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