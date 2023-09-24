В Иркутске отчим на протяжении шести лет насиловал дочь гражданской жены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске суд вынес приговор мужчине, который на протяжении шести лет насиловал дочь гражданской жены. В официальном браке они не состояли. Измываться над ребенком извращенец начал в 2015 году, когда школьнице было 9 лет. О возрасте девочки он знал. Пользоваться падчерицей для удовлетворения своих сексуальных потребностей тот продолжал в 2018, 2019 и 2021 годах.

- Следователями СК подозреваемый был задержан в октябре 2021 года, а в последующем арестован судом, - сообщают КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Педофила признали виновным в насильственных действиях сексуального характера.

- С учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - заключают в Следкоме региона.