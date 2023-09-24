Погода в Иркутске с 25 сентября по 1 октября ожидается дождливой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начинается последняя неделя сентября, но вместе с этим кончается бабье лето. Увы, столбик термометра в этом году вряд ли еще поднимется выше отметки в +20 градусов. Синоптики уже дали прогноз. Рассказываем, какой будет погода в Иркутске с 25 сентября по 1 октября.

Погода в Иркутске с 25 сентября по 1 октября

В понедельник, 25 сентября, ночью похолодает до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +11, будет облачно, пройдет кратковременный дождь.

Во вторник ожидается самая низкая температура за всю неделю - +6 градусов. Стоит "вооружиться" теплым пальто и шарфом. Ночью может выпасть снег, днем прольет дождь.

27 и 28 сентября продолжится слякоть. Без зонта из дома лучше не выходить! В среду и четверг будет облачно. Температура поднимется до +11...+13 градусов.

В пятницу начнется небольшое потепление. 29 сентября столбик термометра поднимется до +16. Ожидается небольшой дождь, однако в течение дня из-за облаков все же выглянет солнце. В субботу погода сохранится практически такой же.

1 октября потеплеет до +15 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Такой будет погода в Иркутске с 25 сентября по 1 октября.

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