Что произошло в Иркутске в ночь на 25 сентября 2023 года: последние новости Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 500 пассажиров, ожидающих вылета рейса «Иркутск-Пхукет», были вынуждены провести почти 20 часов в ожидании, прежде чем им стало ясно, что полет своевременно не состоится. После нескольких переносов времени вылета, авиакомпания «Икар» сообщила, что самолет наконец-то отправится в 03:00 25 сентября. Однако время и дата вылета в конечном итоге были изменены на 27 сентября.

Жителей Приангарья предупреждают о приближении неблагоприятных погодных условий. Согласно прогнозу, 25-26 сентября, а также ночью 27 сентября в западных, центральных и южных районах региона ожидается интенсивный дождь и снег.

На объездной дороге города Ангарска произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. Водитель Hyundai Galloper, возрастом 65 лет, не справился с управлением и автомобиль съехал с дороги, перевернувшись.