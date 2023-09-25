Пассажирка рейса Владивосток - Чита умерла в полете Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пассажирка самолета, летевшего из Владивостока в Читу, умерла в полете 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.

- Родственники женщины сообщили, что пассажирка была тяжело больна, поэтому смерть не имеет криминального характера, - рассказывают в пресс-службе.

Правоохранители Забайкальского края проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о пассажирах Иркутского аэропорта, которые почти 20 часов ждали перенесенный рейс в Тайланд.

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