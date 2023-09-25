Член экспертного совета конкурса «Клиника года»-2023 поприветствовал участников

Профессор Владимир Новожилов обратился с приветственным словом к участникам конкурса «Клиники года»-2023. Фото: Личный архив

Владимир Александрович Новожилов - детский хирург, главный врач ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», заведующий кафедрой детской хирургии Иркутского государственного медицинского университета, заслуженный работник здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, профессор, почетный гражданин города Иркутска:

- Великий русский писатель Антон Павлович Чехов в одном из писем заметил: «Фамилию и свой фамильный герб я отдал медицине, с которой не расстанусь до гробовой доски», в другом писал: «Прослужить врачом в земстве 10 лет труднее, чем 50 лет быть министром»… Как все точно и современно. Настоящий врач, вне всякого сомнения, должен быть самоотверженным и смелым человеком. Его миссия - помогать и спасать, и этим все сказано.

Отличный проект «Клиника года» затеяла «Комсомольская правда». Это не ранжирование, не расстановка по типу ты лучший, а ты только второй, пятый, десятый. Это повод еще раз обратить внимание на медицинскую сферу и людей, которые в ней трудятся.

Поздравляю с началом прекрасного мероприятия. Лучшие в каждый конкретный период есть во всех сферах, и в медицинской тоже. Пусть имена меняются, пусть общество лучше знает своих медсестр, врачей, нянечек… Поздравляю!