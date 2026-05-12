Жизненные принципы Святослава Довгалюка

Свядослав Довгалюк.

Вот и отшумели майские праздники. Главнейший из них — 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками. Это праздник, который является основополагающей скрепой духовно-нравственного суверенитета нашего многонационального народа.

Отрадно, что во всех мероприятиях, посвященных мужеству и героизму советских воинов и советского народа, уже который год принимают активное участие те, кто в последние четыре года защищает нашу Родину от внешних угроз с оружием в руках, не жалея себя, на фронтах специальной военной операции.

Трудно не найти здесь символизм и связь времен. Россия всегда была сильна своими верными сынами, и кому, как не этим парням, после возвращения домой, строить ее новое светлое будущее.

Герой этого интервью — участник специальной военной операции, слушатель региональной образовательной программы для ветеранов и участников СВО «Герои Приангарья», военнослужащий Святослав Довгалюк.

В настоящее время Святослав находится в зоне проведения СВО, где выполняет боевые задачи. Интервьюировать такого человека очень сложно. Этот разговор мы записывали длительное время, созванивались с бойцом посредством разных видов связи, в те моменты, когда у него было свободное время и он находился не на передовой. Просим наших уважаемых читателей не судить строго за то, что получилось, так как для всей редакции это совершенно новый формат общения с нашими героями и доведения до вас информации об их жизни, быте, интересах и гражданской позиции.

— Святослав, представьтесь, расскажите нашим читателям о себе.

— Здравствуйте. Святослав Довгалюк, военнослужащий. Родился в 1989 году, вырос в многодетной семье в городе Тайшете нашей прекрасной области. Детство у меня было обычным, таким же, как у всех детей девяностых. Мы постоянно пропадали с друзьями во дворах, ходили в различные спортивные секции, учились в школе. В 2006 году я окончил школу № 85 имени Героя Советского Союза Н.Д. Пахотищева и решил по примеру отца связать жизнь с работой в правоохранительных органах.

— Раз вы уже вспомнили отца, расскажите, пожалуйста, о родителях.

— Отец, Владимир Сергеевич, долгое время служил в милиции. От него я научился усердию, способности доводить любое дело до конца и помогать людям. Мама — Елена Евгеньевна — более 40 лет посвятила работе на железной дороге, встречая и провожая машинистов поездов в доме отдыха локомотивных бригад. Мама — хранительница домашнего очага и прежде всего надежный тыл в любой семье.

— Святослав, связав жизнь с правоохранительными органами, как получилось себя реализовать?

— Сполна. После успешного прохождения вступительных экзаменов и испытаний я был зачислен курсантом Восточно-Сибирского института МВД России, который находится в столице нашего региона. По завершении очного обучения в «школе милиции», в 2008 году вернулся в родной Тайшет, где и начал свой профессиональный путь в должности оперативного уполномоченного линейного отдела милиции на транспорте. Далее, в системе МВД Иркутской области, служил на различных должностях вплоть до 2023 года, после чего по линии этого ведомства был направлен в Херсонскую область для организации работы и несения службы во вновь созданных подразделениях этого региона. Спустя два года я вышел на пенсию и вернулся домой. За время службы имею специальное звание — подполковник полиции. Кроме того, в 2013 году получил высшее образование в Восточно-Сибирском институте МВД.

— Что вы ощутили, когда вас из спокойной Иркутской области направили служить в регион, где введено и действует военное положение?

— Первое, что я ощутил, — это причастность к чему-то глобальному и историческому. Никаких сомнений у меня по поводу службы в новом регионе не было. Хотелось быть полезным Родине на своем месте, впрочем, как и всегда. Понятие спокойствия в борьбе с преступностью вообще обманчиво, это я очень хорошо понял за годы работы в уголовном розыске.

— И какова была криминогенная обстановка в Херсонской области в 2023 году?

— Знаете, основное отличие — это высокий уровень преступлений против собственности, то есть банальных хищений, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (что по понятным причинам было ожидаемо), и деятельность диверсионно-разведывательных групп противника в тыловых районах. Пресечением и выявлением всего этого мы и занимались. Два года пролетели как один день. При этом времени я не терял и поступил в магистратуру Херсонского государственного университета, который расположен в городе Геническе.

— Чем вы занимались после службы в органах МВД?

— С марта 2025 года по январь 2026-го работал руководителем аппарата администрации Вихоревского городского поселения. Также я прошел отбор и стал слушателем региональной образовательной программы «Герои Приангарья», которая масштабирует опыт федеральной программы «Время Героев» на регионы, обеспечивая больший охват обучения государственному управлению участников и ветеранов СВО. Учебно-методический процесс курирует Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ (ВШГУ РАНХиГС), так что различий между федеральной и региональными программами нет. Парни со всей страны учатся по одним лекалам. В нашем регионе организацией этого процесса занимаются правительство Иркутской области и Байкальский государственный университет, который сотрудничает с РАНХиГС. Всего четыре очных модуля обучения, три межмодульных периода, включающих в себя стажировки в различных органах исполнительной и законодательной власти региона, муниципалитетах, а также в корпоративном секторе. Главная цель — вырастить эффективные управленческие кадры из числа тех, кто прошел горнило войны, показал определенные знания, навыки, умения и доказал свою преданность Отечеству. Моим наставником в этой программе является мэр Братска Александр Дубровин, который во многом служит для меня примером.

— Как вы оказались на специальной военной операции в статусе военнослужащего?

— В январе 2026 года я подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и убыл для прохождения военной службы в зону проведения СВО.

— Святослав, не будем скрывать. Когда нам поступило редакционное задание об интервьюировании одного из действующих участников СВО, мы при подборе героя остановились на вашей кандидатуре, поскольку нам стало интересно: почему человек, который уже много отдал Родине, находился в зоне СВО, вышел на пенсию, отработав продолжительное время в правоохранительных органах, работал на хорошей должности в муниципалитете, учится по новой региональной образовательной программе под патронажем губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, вдруг решил круто изменить свою жизнь и отправиться в зону СВО, только уже обычным военнослужащим? Казалось бы, все пути и дороги в жизни открыты, вас ожидает перспективная карьера на гражданке, а вы принимаете именно такое решение. Уверены, рассказ об этом будет очень интересен нашим уважаемым читателям.

— Знаете, у всех, кто приходит на военную службу в зону СВО, разные цели и мотивы. Кто-то отправляется сюда по зову сердца, кому-то в обычной жизни не хватает драйва, кто-то возвращается сюда уже не один раз, поскольку боится быть непонятым на гражданке и переживает, что не сможет встроиться в мирную жизнь, для кого-то важна финансовая составляющая. Но всех объединяет то, что парни готовы служить своей стране и выполнять все возложенные на них задачи. В моем случае я просто не мог поступить иначе, потому что много моих настоящих друзей и товарищей находятся именно здесь. Я посчитал, что на этом жизненном этапе смогу принести максимальную пользу Родине, стоя с ними плечом к плечу.

— Не тяжело было менять свое восприятие новой реальности? В полиции вы были в числе руководящего состава, подполковник, а сейчас — простой боец?

— Абсолютно нет. Главное — достойно выполнять свои обязанности.

— Контраст при ведении боевых действий с мирной жизнью разительный?

— Первое, что понимаешь: ценой любой твоей ошибки может стать собственная жизнь. Но это полбеды. Главное — это жизни твоих боевых товарищей. Очень горько, когда кто-то уходит. Когда я направлялся служить в Министерство обороны, меня не пугал риск для жизни, сложная организация быта. Было только одно желание — быть максимально эффективным несмотря ни на что. Уверен, что все это идет из воспитания мужчины, поэтому, пользуясь случаем, хочу выразить особую благодарность своим родителям, семье и еще советским учителям моей школы, которые правильно меня воспитали.

— Трудности быта именно такие, какими их описывают многие?

— Постоянная жизнь в подвалах, блиндажах или, как здесь их называют, «норах». Вечный вопрос с доставкой боекомплекта, воды, провизии и всего самого необходимого на позиции, потому что противник очень серьезно отрабатывает по логистике. Даже выйти из-под земли наверх по нужде, находясь на линии боевого соприкосновения, — это тоже определенный квест, который еще надо пройти. Но наша армия всегда справлялась со всем, справляется и будет идти только вперед.

— Святослав, не можем вас не спросить. Все когда-то заканчивается, закончится и СВО, безусловно нашей полной победой. Кем вы себя видите дальше?

— Хочу вернуться домой и быть полезным людям. Для меня Тайшет — это мой дом, не просто город, а что-то глубоко личное из детских воспоминаний. Идешь по улицам и вспоминаешь: вот в этом дворе мужички за столом играли в домино и карты, вот здесь жила бабушка Катя, которая постоянно развешивала постиранное белье во дворе на сушку, а затем крахмалила белые простыни, в этом месте была голубятня, один пенсионер разводил голубей, на том пустыре возле гаражей мальчишки играли в футбол. Это все моя жизнь, одни из лучших ее воспоминаний. Поэтому я считаю: несмотря на все то, через что проходит сейчас наша страна, качество жизни людей страдать не должно. Мусор с улиц и домов должен убираться и вывозиться вовремя, снег с улиц и тротуаров — чиститься и вывозиться в заснеженное время года, уличное освещение должно быть повсеместно, дороги — ремонтироваться и быть надлежащего качества. Необходимо привлекать новые молодые кадры в здравоохранение и образование, малые населенные пункты не должны быть забыты и оставаться со своими проблемами один на один. Раньше Тайшет был только крупным транспортным узлом региона, сейчас, с открытием алюминиевого завода и анодной фабрики, это еще и промышленно-индустриальный сектор, который будет только развиваться. И собственных доходов муниципалитета безусловно должно хватать для решения перечисленных мной проблем. К примеру, в соседнем Чунском муниципальном округе совсем другая беда: собственные доходы бюджета малы из-за отсутствия на территории каких-либо крупных производств. Не увеличивается количество рабочих мест, а значит, бюджет не пополняется поступлениями от налога на доходы физических лиц. Этот вопрос необходимо решать. Чуне нужны рабочие места. В недавнем послании Законодательному собранию Иркутской области губернатор Игорь Кобзев озвучил принцип рачительного расходования бюджетных средств как основной. Считаю, он должен применяться с учетом максимальной эффективности и отдачи.

— Многие сейчас говорят о проблемах, возникающих в патриотическом воспитании детей и молодежи. Ваше мнение по данному вопросу?

— Проблемы действительно существуют. Было бы абсолютным невежеством и безответственностью эти проблемы не признавать, делать вид, что не замечаем. Детей нужно воспитывать. А это три составляющих: прежде всего семья, затем школа и окружение. Если вспомнить известный философский принцип, что бытие определяет сознание, мы все должны сделать так, чтобы бытие этих и последующих поколений было неразрывно связано с тем, чтобы они понимали, что им дает наша страна, какие возможности в этой жизни. И что может так случиться, что эти возможности, свою семью, друзей, родных и близких, необходимо будет отстаивать с оружием в руках, и к этому надо быть готовым. Механизмов здесь много. Имеющийся у государства инструментарий позволяет это сделать. Патриотизм — такая вещь, которая не должна насаждаться в директивных формах. Детям и молодежи необходимо это грамотно объяснять, с использованием возможностей современного мира, в том числе цифровых, возможностей современных масс-медиа. Тогда и понимания у детей и молодежи будет больше.

— Святослав, спасибо вам за интервью и за то, что уделили нам свое свободное время, которого у вас не так много.

— Спасибо отечественной журналистике, что не забывает нас здесь. Передавайте привет всем землякам. Победа будет за нами!

Уважаемые читатели, в этой статье мы познакомили вас только с одним из тысяч парней нашего региона, которые встали по зову Родины на ее защиту. Надеемся, у нас это получилось. Вот такой он — Святослав Довгалюк, настоящий сибирский мужчина, который обеспечивает наш суверенитет и покой за шесть тысяч километров отсюда. Мы искренне благодарны всем защитникам Отечества за их тяжелый ратный труд, признаем заслуги живых, скорбим и почитаем павших.