Абоненты спутникового ТВ из Иркутской области рассказали, как возвращают вещание после аварии на орбите

Два с половиной месяца назад Россия потеряла спутник на орбите, который использовали операторы ТВ-сигнала. После этого госведомства и компании принялись оперативно устранять последствия, переносить вещание на другие космические аппараты и перенастраивать оборудование абонентам. Мы поинтересовались у читателей, как они пережили глобальный сбой.

Ранее Восточную Сибирь покрывал сигнал с космического аппарата на 56-м градусе. Теперь же Иркутская область попадает в зону трансляции спутника на 75-м градусе. Часть абонентов уже перешли на этот «горизонт».

— Сегодня популярна фраза «Выйти из зоны комфорта». Недавно и мне довелось испробовать ее на себе. Мой комфорт был нарушен из-за ЧП … в космосе. Авария на спутнике вызвала сбой в телевещании, поэтому временно остался без любимых фильмов и сериалов на большом экране. Вернули меня обратно в зону комфорта через две недели. Пришло сообщение, что нужно вызвать мастера. «Триколор» бесплатно повернул мою тарелку на новый спутник. Каналов стало немного меньше, чем было раньше. Правда, и сейчас есть из чего выбрать: новости, фильмы, сериалы, ТВ-шоу. Зато дали три месяца подписки, — рассказывает Сергей Попов.

Другие абоненты по-прежнему без спутникового ТВ, потому что тарелка находится вне зоны 56 градуса, а поворот антенны на 75 градус еще не выполнен.

— В нашем районе спутниковое ТВ — это, по сути, единственный стабильный источник, чтобы узнавать новости, а также главный досуг. Из-за аварии у нас пропала картинка. Позвонили в контактный центр «Триколор». Уже по времени ожидания ответа оператора стало понятно, что проблема не на нашей стороне. В службе поддержки нам в итоге рассказали, что произошел сбой на спутнике, поэтому и пропал сигнал. Через несколько дней мы получили СМС, где нам сообщили, что нужно оставить заявку на сайте для поворота антенны на другой спутник, — поделился Андрей Красов.

Вскоре домой к Андрею приехал мастер. Работы по перенастройке провели бесплатно.

— Сейчас телевизор показывает, новости узнаем оперативно. У нас есть оплаченная подписка, но оператор подарили нам еще три месяца бесплатного просмотра. Мне сказали в контактном-центре, что такой полагается всем без исключения клиентам, даже новым.

Другие отклики в целом можно описать характеристикой «опыт не самый приятный, но хорошо, что выход нашелся». Абоненты рады возвращению вещания или ждут, что мастер вот-вот настроит оборудование и можно будет вновь смотреть любимые передачи и фильмы.