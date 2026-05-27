Группа компаний «МедСтандарт» - победители регионального этапа «100 лучших товаров России»

Фото предоставлено ООО «МедСтандарт»

В 2026 года награждение победителей регионального этапа прошло 27 мая в рамках Недели предпринимательства Иркутской области «Формула креативного бизнеса», организованной Центром «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономического развития и промышленности.

Ежегодно конкурс, организованный МОО «Академия проблем качества», проходит при поддержке региональных Центров стандартизации, метрологии и испытаний, а также благодаря общественно-государственному партнерству с Росстандартом. Тысячи компаний со всех уголков России принимают в нем участие, получая активное содействие от региональных властей.

Торжественное награждение победителей регионального этапа состоялось 27мая, дипломы победителям вручил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Александр Александрович Анчугин.

«Победа сразу в трех номинациях регионального этапа престижного всероссийского конкурса — для нас не просто статусная награда. Это официальное подтверждение нашей главной управленческой философии: контроль качества начинается с первого контакта с пациентом. Каждый день мы проверяем себя строже любого конкурсного жюри — за каждым протоколом стоит многоступенчатая система внутреннего аудита. Эта награда - лучшее доказательство того, что «МедСтандарт» держит планку российского качества на самом высоком уровне».

Фото: Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Группа компаний «МедСтандарт» неоднократно становилась призером, в 2025 году группа компаний стала лауреатом и дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и получила почетный знак «Отличник качества». И 2026 год не стал исключением, высокие оценки компания получила в номинациях «Услуги медицинские: кастомизированная лазерная коррекция зрения» (ФемтоЛасик с персонализированной абляцией), «Услуги медицинские: аппаратное лечение детей с прогрессирующей миопей» и «Услуги медицинские: панч-биопсия (малоинвазивный высокоинформативный метод ранней диагностики рака кожи)».

Участие и победа в конкурсе еще раз подчеркивают надежность и высокое качество услуг, предоставляемых клиникой «МедСтандарт».

Реклама. ООО "МедСтандарт". ИНН 3811045093. erid: 2W5zFGTJ5Wy