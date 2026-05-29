Знак качества для бизнеса: в Иркутске назвали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса “100 лучших товаров России”

Заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин и предприниматель Ольга Тарасова – победитель конкурсов Фото: Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Торжественная церемония награждения победителей двух престижных конкурсов — регионального этапа Всероссийского «100 лучших товаров России» и регионального «Иркутское качество» прошла в региональном Центре «Мой бизнес» Иркутска в рамках «Недели предпринимательства в г. Иркутске». Награды из рук заместителя председателя правительства Иркутской области Александра Анчугина и директора ФБУ «Иркутский ЦСМ» Дмитрия Солдатова получили компании, подтвердившие качество своих товаров и услуг. Участников мероприятия поздравил также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин.

Оба конкурса проводятся при поддержке Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и Правительства Иркутской области, министерства экономического развития и промышленности Иркутской области.

- Конкурс «100 лучших товаров России» позволяет достичь целого ряда важных целей: выявить лучших производителей товаров и услуг, повысить планку и укрепить позиции региональных производителей как на российском, так и на зарубежных рынках, - отметил Александр Анчугин. - Для предприятий региона участие в этом конкурсе – это, в первую очередь, возможность провести инвентаризацию качества своих технологических процессов, вывести свою работу на новый уровень и тем самым внести больший вклад в развитие региона. А жители получают больше отличных товаров и услуг, соответствующих самым высоким стандартам.

- Сегодня мы наградили тех, кто своим трудом, профессионализмом и стремлением к совершенству доказал: предприятия Иркутской области — это синоним надёжности, инноваций и высоких стандартов качества, - подчеркнул Дмитрий Солдатов. - Победителями регионального этапа конкурса стали 57 компаний и 101 вид продукции и услуг, представленные ими на конкурс. Все они по решению региональной комиссии по качеству отмечены дипломами 1 степени. Эти предприятия выбрали самую верную позицию для развития и сделали ставку на качество своей работы, а значит – качество своей продукции и услуг. Именно с этой целью – выявить лучшие компании и показать их потребителям – мы ежегодно проводим в Иркутской области Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России».

Цифры сезона: новички и малый бизнес

В 2026 году региональный этап Всероссийского конкурса проводится в Приангарье уже в 28-й раз. Всего на участие в конкурсной программе подали заявки 70 компаний. Однако восемь предприятий решили взять паузу, чтобы лучше подготовиться и вернуться в следующем году. В итоге конкурсный отбор прошли 62 участника, которые представили 106 видов продукции и услуг.

Отличительной особенностью стал высокий интерес со стороны тех, кто участвует в конкурсе впервые — 29 предприятий (46% от общего числа) дебютировали в этом году. Особенно показательно, что почти половину всех конкурсантов (30 компаний) составил малый и средний бизнес, включая шесть представителей микробизнеса.

Директор ФБУ «Иркутский ЦСМ» Дмитрий Солдатов и начальник цеха реализации СПК «Усольский свинокомплекс» Александр Жилкин. Фото: Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

От станков до народных промыслов

Традиционно наибольшее количество заявок собрала номинация «Продукция производственно-технического назначения»: 16 предприятий боролись за звание лучших по 33 видам изделий.

«Услуги для населения» стали лидером по числу новичков. Здесь зарегистрировано 29 участников (33 вида услуг — 21% от всех заявок), причем 13 из них пришли на конкурс впервые.

Производители продуктов питания не отстают: 10 компаний представили 26 видов продукции в номинации «Продовольственные товары» (24% от общего объема заявок).

Кроме того, в конкурсе приняли участие:

- 8 предприятий в номинации «Промышленные товары для населения» (9 видов продукции);

- 2 компании в номинации «Услуги производственно-технического назначения»;

- 2 организации в номинации «Изделия народных и художественных промыслов».

Генеральный директор АО «Энерпред» Алексей Щетский получил диплом 1 степени. Фото: Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Что получают победители

По итогам отбора определены 57 компаний-победителей, которым рекомендовано представлять регион на федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России». Совокупно они заявили 101 вид продукции и услуг. Кстати, многие из них уже не раз становились лауреатами на уровне всей страны.

45 предприятий удостоены дипломов победителей регионального конкурса «Иркутское качество» (9-й по счету), который также проводится по инициативе ФБУ «Иркутский ЦСМ».

Право использовать логотип конкурса «100 лучших товаров России» на упаковке продукции получают победители федерального этапа конкурса. Победители регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» смогут воспользоваться мерами поддержки Фонда микрокредитования Иркутской области и взять льготный заем размером до 5 млн рублей по ставке от 9 % годовых сроком на три года. Также им рекомендовано принять участие в федеральном этапе Конкурса «100 лучших товаров России».

Обладатели диплома «Иркутского качества» получают право использовать логотип конкурса в течение 2 лет на упаковке продукции, сопроводительной документации, в рекламных материалах.

Кроме того, информацию о лауреатах и дипломантах конкурса программы «100 лучших товаров России» разместят в каталоге, который отправится по торговым представительствам зарубежных стран. Он будет издан на русском, китайском и английском языках.

Дмитрий Солдатов и Юлия Баранова - руководитель отдела маркетинга ООО “Ангария” Фабрика мороженого". Фото: Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Аудит по доброй воле

Как отметил директор ФБУ «Иркутский ЦСМ» Дмитрий Солдатов, главная ценность конкурса не только в наградах, но и в самой процедуре оценки.

- Важно, что все участники конкурса получают независимую и экспертную оценку своих производственных процессов. Это своеобразный добровольный аудит, который позволяет выявить слабые места и понять, как можно повысить качество производимой продукции и оказываемых услуг, — подчеркнул Дмитрий Солдатов. — А диплом является свидетельством того, что предприятие или организация действительно доказали высокий уровень профессионализма и качества своей продукции.

В зале Центра «Мой бизнес» представители предприятий – участников конкурсных программ. Фото: Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

