Люди, традиции, вкус

СХПК «Усольский свинокомплекс» — одно из крупнейших сельхозпредприятий Иркутской области. Фото: Алексей Крицких

СХПК «Усольский свинокомплекс» — одно из крупнейших сельхозпредприятий Иркутской области. В этом году ему исполняется 48 лет. Сегодня это не только колбасы и полуфабрикаты: осваиваются новые направления и передовые технологии. Всё — ради того, чтобы на наших столах каждый день были свежие, натуральные продукты местного производства.

Мы собрали 7 самых интересных фактов о народном предприятии.

1. Основатель: Илья Алексеевич Сумароков

Человек-легенда. Илья Алексеевич родился в 1936 году в Читинской области. Средний из пяти братьев, с малых лет трудился: учился, помогал по хозяйству, носил молоко от своей коровы в колхоз. В этих испытаниях закалился характер и родилась глубокая любовь к земле. До сих пор Илья Алексеевич убеждён: основа всего — человек труда.

После Иркутского сельхозинститута и получения диплома инженера-механика он остался в Приангарье. Был главным инженером, заместителем директора совхоза в Нижнеудинском районе, строил тепличный комбинат. А в 1974 году судьба доверила ему миссию, ставшую делом жизни, — возглавить строительство Усольского свинокомплекса.

Сегодня Илья Алексеевич — почётный гражданин Иркутской области, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и духовный лидер предприятия. Его принципы и уникальная «народная» форма собственности превратили кооператив в современное производство, где каждый сотрудник ощущает себя участником большого общего дела.

Илья Алексеевич Сумароков, генеральный директор СХПК «Усольский свинокомплекс». Фото: Алексей Крицких

2. Модернизация на 5 миллиардов

Обветшалое здание комбикормового завода в посёлке Белореченский превратилось в современный производственный комплекс — визитную карточку территории. Уже в ближайшие месяцы он начнёт принимать зерно от местных товаропроизводителей.

Это часть масштабного инвестиционного проекта по увеличению производственных мощностей. Проект включён в Стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа РФ до 2035 года. Всего до 2035 года в развитие мощностей планируется вложить 5 миллиардов собственных средств.

В 2026 году завершится ремонт и модернизация промплощадок, установят оборудование для новых направлений: переработки овощей, консервного и кондитерского цехов, цеха полуфабрикатов. Площади колбасного цеха вырастут на 70%.

В мае 2026 года на территории колбасного производства запустили новый холодильный склад на 800 тонн замороженного мяса и продукции. Построили всего за 8 месяцев! Внутри — два помещения с гибким климат-контролем (от минус 18 до минус 31 градуса). Теперь можно создавать серьёзные запасы и сырья, и готовой продукции.

Открытие свиноводческого корпуса после ремонта. Фото: Алексей Крицких

3. Своё поле кормит

Цех растениеводства ввёл орошение на 400 гектарах — настоящее спасение для засушливого климата. Урожайность картофеля выросла до 330 центнеров с гектара. Теперь и картофель для полуфабрикатов, и зерно для кормов — свои. Это гарантирует стабильное качество на всех этапах: от поля до прилавка.

Весенний сев на предприятии. Фото: Алексей Крицких

4. Социальная ответственность

Предприятие не только кормит, но и даёт стабильность. Свыше 1400 сотрудников получают одни из самых высоких зарплат в отрасли и расширенный соцпакет. О ветеранах не забывают. Налоги поступают в бюджеты всех уровней.

А ещё свинокомплекс помогает социальным учреждениям. В 2025 году силами предприятия капитально отремонтировали Дом культуры в селе Мальта. Продолжаются работы в школе искусств посёлка Белореченский: её построили на средства свинокомплекса в 1996 году, и до сих пор здание остаётся на балансе хозяйства.

Школа искусств в поселке Белореченский. Фото: Алексей Крицких

5. Топ-5 самых популярных новинок

2025 год был богат на премьеры. Сначала вышли «Окорок копчёно-вареный», варёная колбаса «Укъская» и «Ветчина с чесноком». Ко Дню Победы выпустили полукопчёную «Особую» — дань классическим рецептам. Летом появились «Орех мясной из свинины» и сырокопчёная «Ярмарочная» (в трёх вариантах обсыпки: чеснок, паприка, перечный микс). Затем — рулет «Станичный», слоёная свинина «Нежная», солёная грудинка и варёная «Студенческая». К Новому году подоспел сервелат «Салями» — с твёрдой текстурой и богатым, чуть острым вкусом.

Пятёрка лидеров продаж 2026 года по версии кооператива:

• «Укъская» — дань традициям;

• «Особая» — с ароматом дымка;

• «Ветчина с чесноком» — для любителей поострее;

• «Студенческая» — доступная и качественная;

• Сервелат «Салями» — плотный, пикантный, праздничный

В этом году тоже есть чем порадовать: в продаже уже появились сосиски «Советские» (из отборной свинины, с молочком, минимум специй — тот самый вкус!). На подходе — «Баварские рубленые», варёно-копчёный рулет и готовая мясная нарезка «Ассорти».

Самые популярные новинки. Фото: Алексей Крицких

6. Золотой урожай наград

В 2025 году продукция Усольского свинокомплекса завоевала 45 наград разного уровня. Пельмени «Кабацкие» стали лауреатами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» с золотым логотипом. Всего на федеральном этапе взяли 7 наград.

Ранее на выставке «Золотая осень — 2025» деликатесы принесли 2 золотые и 2 серебряные медали. В числе победителей — грудинка, колбаса с брусникой, сосиски «Байкальские» и полукопчёная «Пряная».

На «Сибирской продовольственной неделе — 2025» завоевали 5 медалей в номинации «Колбасные и мясные изделия». На выставке «Якутия Экспо-2025» предприятие стало абсолютным победителем: золото в номинациях «Лучшее предприятие» и «Лучшая экспозиция». А генеральный директор Илья Алексеевич Сумароков победил в конкурсе «Гордость земли Иркутской».

В 2025 году на федеральном этапе всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» взяли 7 наград.

7. Своя сеть и новые территории

Принцип «от поля до прилавка» работает без посредников. В 2025 году открыли сразу 12 новых магазинов — теперь у предприятия 66 фирменных точек и 8 автолавок. Продукцию знают не только в Иркутской области, но и в Забайкальском крае, где в июне откроется ещё один фирменный магазин. В планах — выход в Республику Саха (Якутия).

А начиналось всё с первого магазина в Усолье-Сибирском в середине 90-х и второй точки на территории предприятия. Долгое время свинокомплексовские магазины узнавали по очередям, которые выстраивались ещё до открытия. Настоящий феномен.

Собственная фирменная торговая сеть — 66 магазинов и 8 автолавок. Фото: Алексей Крицких

СХПК «Усольский свинокомплекс» в цифрах:

• 110 000 голов свиней единовременного содержания.

• 90+ тонн продукции ежедневно.

• 200+ наименований в ассортименте.

• 95% всей свинины региона (в общественном секторе).

• Более 15 миллиардов пельменей за все годы производства.

• 24 тонны полуфабрикатов в сутки.

• Свыше 33 000 покупателей в фирменных магазинах каждый день.

СХПК "Усольский свинокомплекс" - это 95% всей свинины региона (в общественном секторе). Фото: Алексей Крицких

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