Ангарск встречает юбилей

В сентябре 2025 года Сергей Петров был вновь избран мэром АГО. Фото: Администрация Ангарска

Ангарск отметил 75-летний юбилей. Город, рожденный Победой, всегда был особенным. Замечательная архитектура исторического центра, привнесенная ленинградскими архитекторами, мощный промышленный узел, широкие улицы, обилие зелени и неизменная традиция быть первыми во всем. Не случайно именно Ангарск стал первым в Иркутской области (да и одним из первых в России) городским округом, объединив под своим крылом большую территорию 11 лет назад.

С чем подошел Ангарск к этой дате? Об этом мы поговорили с мэром территории Сергеем Петровым.

— Сергей Анатольевич, с какими итогами город подошел к этой знаменательной дате? Чего удалось достичь в плане облика и комфорта?

— Ангарск — город очень самобытный, со своим характером, и наша задача — сохранить этот особый облик. Я вижу в этом свою главную задачу. У нас есть хорошее наследство, оставленное первостроителями: город формировался масштабно, с продуманной логистикой, инженерной инфраструктурой и особым архитектурным лицом.

Сегодня Ангарск уже не первый год лидирует в Иркутской области по качеству городской среды. Наша задача — поддерживать это состояние системной работой, и нам это удается благодаря профессиональной команде администрации, поддержке губернатора Иркутской области и федерального бюджета.

— Есть ли индикаторы, по которым видно, что город развивается правильно?

— Безусловно. Есть такие показатели, по которым я оцениваю, что Ангарск уважают на самом высоком уровне. Например, министр экономического развития РФ назвал нас четвертой территорией в России из 1280 по управлению финансами и бюджетом. Сегодня за Уралом это территория с самым быстрорастущим собственным бюджетом. В этом — заслуга областного правительства, губернатора и выстроенной вертикали доверия.

— Есть ли проекты, которые пришлось временно отложить из-за текущей экономической ситуации?

— Мы ставим на паузу ряд проектов, но с пониманием, что сегодня приоритет — Победа. Это и Дворец бракосочетания, и берегоукрепление со строительством набережной, и возведение водозабора с Чебагорского месторождения. Проекты и экспертизы готовы, но у страны сейчас другие задачи. Ангарск это очень хорошо понимает, я вижу это в общении с людьми.

Яркое шоу к юбилею города. Фото: Администрация Ангарска

— А что насчет будущего? Какие точки роста?

— Ангарск — промышленный город, это основа нашей экономики. И мы занимаем 1-е место по инвестиционной привлекательности среди 42 муниципальных образований. Это результат планомерной работы с инженерной инфраструктурой и доверия к территории. Не случайно у нас появляются крупные федеральные проекты: аэропорт в Пади Ключевой, логистический центр Wildberries. В недалеком будущем мы увидим целый конгломерат экономических объектов. Ангарск так и останется важным звеном в экономическом каркасе страны.

Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский». Фото: Администрация Ангарска

— Говорят, Ангарск — спортивная столица Приангарья. Это так?

— Мы действительно лидеры по физической культуре и спорту. С 2024 года проводим фестиваль ГТО, где участвуют целыми семьями. Это очень красочное событие, очередное пройдет 12 июня. Но важно разделять: массовый и детский спорт — наша прямая ответственность, а спорт высоких достижений — уже другая история. При этом я уверен: спорт формирует характер, учит преодолевать трудности и стремиться к победе. Поэтому мы всячески поддерживаем это направление.

Сегодня в Ангарске развивается около 60 видов спорта. В 2025 году мы открыли новую скейт-площадку за ДК «Современник», продолжили капремонт стадиона «Ангара». Появилась система искусственного оснежения трасс на лыжном стадионе ЛБК «Ангарский», спортшкола по горным лыжам получила ратрак.

Скоро новый спортивный объект появится в Мегете. Спроектирован физкультурно-оздоровительный комплекс, который разместится на месте стадиона «Луч», пустующего много лет.

Особое внимание мы уделяем ремонту школьных стадионов — уже видим, что они становятся востребованными не только для уроков физкультуры, но и среди местных жителей. За 10 лет восстановили более 20 из них. За счет проекта «Народные инициативы» в прошлом году отремонтировали площадку Мегетской школы.

— Недавно в Ангарске прошло открытие музея самоваров. Это тоже часть культурного кода Ангарска?

— Да, и это замечательная история. Павел Башлыков, настоящий меценат и патриот города, собрал уникальную коллекцию. Там есть, например, самовар, из которого пил чай Наполеон. Он сделал такой большой подарок родному городу. Это дорогого стоит.

В целом же Ангарск всегда был городом творчества. И мы стараемся это поддерживать. Благодаря участию в федеральных и региональных проектах в прошлом году закупили современное оборудование для сцены ДК «Нефтехимик», отремонтировали фасад и площадь перед Дворцом ветеранов «Победа». Частичные капитальные ремонты провели в домах культуры в Савватеевке и Одинске.

Украшение села Одинск. Фото: Администрация Ангарска

На базе библиотеки № 3 имени Леонида Беспрозванного с нового учебного года заработает школа креативных индустрий. По национальному проекту «Семья» на это направлено почти 90 млн рублей.

Особое внимание — молодежи. Продолжаем развитие сети молодежных центров. С 2017 года открыли центр «Лифт» в 212-м квартале, «Скрепку» в микрорайоне Цементном и «Радиостанцию № 1» в Мегете. В прошлом году полностью обновили молодежный центр «Театральный» в 14-м микрорайоне на месте бывшего «Бытовика». Его капитально отремонтировали, а сейчас оснащают в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Это стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых».

— А как обстоят дела с образованием?

— Традиции ангарского образования сильны. По количеству золотых медалистов на душу выпускников мы снова лидеры в Иркутской области. У нас работает системная команда педагогов-профессионалов. Например, учитель года Иркутской области Илья Марченко — учитель физики из школы № 11 — яркое тому подтверждение.

Это формирует еще одну нашу привилегию: в Ангарске самый высокий миграционный прирост. Люди едут к нам за хорошей медициной, образованием, возможностями для детей и творчества. Известно, что в Ангарске нет очередей в детские сады, а многие школы работают только в первую смену.

Обновленный путепровод в Мегете. Фото: Администрация Ангарска

— Что касается дорог и транспорта — большой объем работ был сделан к юбилею?

— В 2025 году мы привели к нормативу и проложили новые участки на 24 объектах общей протяженностью более 16 километров. Главный наш помощник — нацпроект «Инфраструктура для жизни». Ключевое событие — открытие путепровода в поселке Мегет, который связывает две части поселка. Старый мост 1976 года был аварийным, а теперь это современный безопасный объект. Также построили дорогу в объезд кладбища в деревне Зуй, обновили улицы Коминтерна, Карла Маркса, Олега Кошевого, Трактовую в Китое. Особо отмечу нашу программу «Дворы без ям» — за год мы восстановили проезды на 160 дворовых территориях.

— Как в Ангарске помогают участникам СВО и их семьям?

— Это благородное дело сегодня объединило многих. Гуманитарные грузы собирают представители бизнеса, коллективы предприятий, общественники, мэрия, депутаты, многие жители. Все мы стремимся к главной цели — Победе — и понимаем, что она возможна только в единстве фронта и тыла, — отметил Сергей Петров.

В Ангарском округе работает пять крупных волонтерских групп, которые занимаются сбором гуманитарной помощи. Средства на приобретение всего необходимого поступают в Благотворительный фонд «Новый Ангарск». С начала СВО собрано свыше 17 с половиной миллионов рублей. От Ангарской территории в прошлом году бойцам в зону спецоперации отправили более 5000 посылок с гуманитарной помощью.

Около храма Святой троицы появился новый сквер. Фото: Администрация Ангарска

— Что нового появилось в городе к юбилею?

— Приоритеты сейчас сместились, но мы создаем новые локации, которые действительно украсили город и полюбились жителям. Это сквер возле храма Святой Троицы и новое пространство на набережной, которое пользуется огромной популярностью. Уверен, жители это видят и ценят.

Подкаст на радио КП-Иркутск

Как городу удается держать лидерство по качеству городской среды, инвестиционной привлекательности, развитию массового спорта и не только?

В студии: мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.

Программа от 28 мая 2026 г.