Торговая платформа рассказала, сколько продавцов из Иркутска разместили товары со скидками

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Более 2300 продавцов из Иркутска разместили на распродаже «Хватамба» на Авито товары со скидками. Статистикой поделились представители платформы. Среди товаров с дисконтом новые и бывшие в употреблении вещи: от модных сумок и наушников до товаров для дома и дачи. Всего — порядка 89 тысяч предложений. Максимальный размер скидок, который установили иркутские продавцы в этом году, составил 70%.

По условиям «Хватамбы», на витрине можно публиковать только вещи с настоящими скидками. Специальный алгоритм помогает избежать «накручивания» цен и исключает товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании. Это касается как новых, так и ресейл товаров.

Скидки продавцы из Иркутска установили на все категории: одежду и аксессуары, электронику, товары для спорта и отдыха, автозапчасти, предметы интерьера и дачного отдыха.

— К нам приходят, чтобы купить или продать товар, и получают возможность пообщаться с продавцом — уточнить детали, индивидуальные условия или возможность дополнительной скидки. Распродажа — это отличная возможность купить то, о чем вы давно мечтали, — отмечает руководитель бизнес-направлений «Распродаж, промо и мотивационных программ» на Авито Елена Низовцева.

Платформа также поделилась результатом опроса, который указывает на интерес россиян к распродажам на старте летнего сезона. Более половины россиян (54%) обновляют гардероб перед отпуском: 21% покупают много новых вещей, а 32% ограничиваются точечными покупками, например, докупают недостающие позиции под конкретный формат поездки. Мужчины в основном собираются купить футболки (59%) и кроссовки (47%). Женщины же чаще выбирают сарафаны и платья (42%), а также летнюю обувь (35%).