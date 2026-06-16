Наше будущее уже здесь

Председатель совета директоров агрохолдинга «Саянский бройлер» Владислав Буханов поздравил победителей – одиннадцатиклассников Никиту Терновцева и Елизавету Наумову. Фото: Дмитрий ИМЫГИНОВ.

В тот самый день, когда на острове Юность в Иркутске состоялась регистрация рекорда по одновременному чтению газеты «Комсомольская правда», поздравления принимали и победители фотоконкурса «Мисс и Мистер Выпускник» — 2026, который проходил в течение нескольких месяцев на сайте «КП-Иркутск». Участвовали в нем ученики 11 классов: ребята присылали свои фотографии и рассказы о своих увлечениях и талантах. Голосовали за них родители, учителя, друзья, одноклассники.

И вот — торжественный момент. На сцену амфитеатра «Ракушка» приглашаются победители: уже почти окончившие школу одиннадцатиклассники Елизавета Наумова и Никита Терновцев.

Окно возможностей

Подарки победителям вручает представитель главного партнера конкурса, председатель совета директоров ООО «Саянский бройлер» Владислав Буханов. Ребятам и всем тем, кто сегодня задумывается о выборе будущей профессии, от него важное напутствие:

— Этот конкурс мы поддержали, потому что уверены: будущее не просто в детях, а в активных детях. В условиях современной экономики, когда очевидно, что все очень быстро меняется, я могу смело сказать: инженерные специальности, люди, которые разбираются в своем деле, будут востребованы всегда. Вы — те, на кого мы надеемся, кому мы отдадим лучшие рабочие места и кто будет опорой для нас в будущем.

Сотни людей собрались на «Ракушке». Фото: Дмитрий ИМЫГИНОВ.

Мы попросили Владислава Валерьевича рассказать немного подробнее о том, какие специальности он считает наиболее перспективными и стоит ли современным школьникам повнимательнее присмотреться к работе в аграрном секторе.

- Если говорить о перспективных профессиях, то сейчас это не только специальности, связанные с биотехнологиями или искусственным интеллектом. Специалисты,которые умеют разбираться в технике всегда будут нужны, - считает Владислав Буханов.

- Они будут управлять не одним трактором, а огромными агродронами, производственными циклами, роботами, которые будут создавать дополнительные условия производства и экономики. Сегодняшним школьникам важно получать знания и следить за тенденциями, ловить те самые солнечные окна возможностей среди туч. И это не только агроклассы, но и инженерная специализация, которая требует компетенции управленцев. Сегодня просто крутить гайки на тракторе или точить детали на токарном станке недостаточно, нужно управлять логистикой, понимать, как все это продвигать, видеть глобальные процессы. А в частности, современные предприятия агропромышленного комплекса — это технологии, которые непрерывно развиваются и совершенствуются. Обеспечение качественными продуктами питания никогда не потеряет актуальности. И вместе с тем это благородный труд на земле, неизменно вызывающий огромное уважение. Поэтому приходить в местные агропредприятия можно и нужно.

Юные зрители помогали нам вести праздник. Фото: Дмитрий ИМЫГИНОВ.

Быть в команде лидера

Именно «Саянский бройлер» можно отнести к одному из самых технологичных сельхозпредприятий Приангарья. За 36 лет деятельности здесь накоплен огромный опыт по производству мяса птицы. Причем весь процесс имеет замкнутый цикл: птицефермы обеспечиваются собственными кормами, мясо проходит переработку в собственных цехах, а готовая продукция отправляется в фирменные магазины по всему региону.

Производство оснащено новейшим оборудованием с полной автоматизацией. Например, в современных птичниках для выращивания цыплят все делается автоматически: кормление, поение, освещение помещений. Сотрудники лишь бдительно следят за тем, чтобы все работало четко, а подрастающие птицы чувствовали себя прекрасно. Чтобы обеспечить бройлеров всем необходимым, работает собственный комбикормовый завод.

Современное оборудование цеха переработки мяса птицы позволяет производить десятки видов продукции с соблюдением самых строгих санитарных требований. Управление всеми процессами, система менеджмента качества и система менеджмента безопасности пищевой продукции соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 22000-2019. Отметим, что прохождение подобной сертификации — дело добровольное и лишний раз доказывает ответственное отношение руководства к каждому этапу.

Все вместе это позволяет не только выпускать действительно вкусные и полезные продукты, но и устанавливать оптимальные цены, а также радовать покупателей различными акциями и скидками.

Впрочем, «Саянский бройлер» — это не только свежее мясо кур. Делают здесь полуфабрикаты, колбасы, различные деликатесы и даже выпечку!

Не случайно агрохолдинг является одним из ведущих производителей в Приангарье, обеспечивающим регион свежими и натуральными продуктами — более 30 тысяч тонн в год!

Владислав Буханов со своей большой семьей. Фото: КП-Иркутск.

В добрый путь!

От имени коллектива агрохолдинга «Саянский бройлер» Владислав Буханов поздравил всех выпускников с окончанием учебы и пожелал дальнейших успехов:

— Желаю всем найти дело по душе, состояться в будущей профессии, на благо себе, своей семье и нашей стране. Никогда не останавливайтесь, учитесь, развивайтесь, открывайте для себя новое каждый день. И, конечно, пусть это лето станет для вас источником ярких впечатлений, радостных событий и новых друзей.

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