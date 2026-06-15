Вместе к рекорду

Члены Общественной палаты Иркутска вручили организаторам свидетельства о рекорде. Фото Дмитрий ИМЫГИНОВ

7 июня на острове Юность в Иркутске произошло уникальное событие: установлен рекорд по одновременному чтению газеты «Комсомольская правда» — праздничный спецвыпуск, посвященный юбилею города, развернули сразу 367 человек! Нашим главным партнером в организации этого мероприятия стал Усольский свинокомплекс. И это не случайно!

Многолетняя дружба

О том, как было принято решение присоединиться к рекордному чтению, рассказал начальникцеха №3 СХПК «Усольский свинокомплекс» Роман Габов:

— Наше предприятие и «Комсомольскую правду» связывают годы дружбы и плодотворного сотрудничества. Газету читают уже более 100 лет, а Усольский свинокомплексуже почти полвекарадует жителей Иркутской области качественной и вкусной мясной продукцией. При этом мы не стоим на месте, развиваемся. Задумка с рекордом нам показалась очень интересной и правильной, ведь именно бумажная газета — это один из самых надежных источников информации. Как говорится, написанное слово не вырубишь топором. Нашему предприятию есть чем похвастаться: на своем производстве мы тоже ставим рекорды, наращиваем объемы производства, заботимся о продовольственной безопасности нашей страны.

Газета — это один из самых надежных источников информации. Фото Дмитрий ИМЫГИНОВ

Рекорд по мясу

Каждый, кто в этот день пришел на площадку у амфитеатра «Ракушка» на Юности, невольно улыбался. Ведь встречала посетителей милая фотозона: три живых поросенка — настоящие Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф.

— Мы привезли трех представителей нашего огромного хозяйства, — пояснил Роман Габов. — Сегодня в Усольском свинокомплексе насчитывается более 100 тысяч животных, и с каждым годом это число растет. Например, в этом году мы планируем произвести 26,5 тысячтонн свинины в живой массе. Это 26 миллионов 500 тысяч килограммов мяса.

Важно, что на предприятии занимаются и селекционной работой: разводят особые породы, завозят племенное поголовье с наилучшими генетическими качествами — а именно с хорошим, вкусным мясом, с большими привесами - экологически чистым.

— Без селекционной работы и без новых хороших качественных пород тех рекордных показателей, которые мы наметили, не достигнуть, — рассказал Роман. — Многие жители Иркутска редко бывают в деревне и не видят вживую сельскохозяйственных животных, поэтому мы и решили познакомить детей и взрослых с нашими поросятами.

Герои дня

Несомненно, это были они: три поросенка пород дюрок, ландрас и крупная белая. Малыши бойко суетились за заборчиком, раскидывая пятачками солому и то и дело норовя опрокинуть поилки с водой. Все желающие с удовольствием их гладили и делали смешные фото. А мы между тем выяснили: этим хрюшкам еще нет и двух месяцев. Растут они быстро, и уже через полгода достигнут веса более 100 килограммов!

Три поросенка для городских жителей - настоящая диковинка. Фото Дмитрий ИМЫГИНОВ

— Вот этот рыжий — представитель породы дюрок. Они бывают от светло-рыжего до красно-черного оттенка, — объясняет Роман Габов. — Порода эта американская, в России разводится уже примерно 30 лет. Мы их скрещиваем с белыми породами, получаем гибридных животных, которые обладают очень хорошими показателями по качеству мяса, привесам, массе окорока и содержанию мышечной ткани.

Через несколько месяцев эти крошки будут весить больше 100 килограммов. Фото Дмитрий ИМЫГИНОВ

Двое друзей рыженького — гибридные, пятнистые. Все они отлично едят и быстро растут, так что такой загончик станет им мал уже через пару месяцев. Кстати, после праздника три друга отправились в Русский национальный общественный благотворительный фонд имени Святителя Иннокентия (Иркутского). Жить они будут в живом уголке при детском социально-реабилитационном центре, чтобы ребятишки радовались общению с животными и заодно учились за ними ухаживать.

Всегда вкусно

Благодаря ответственной работе специалистов Усольского свинокомплекса тысячи жителей Приангарья (а с недавнего времени и Забайкальского края) имеют возможность каждый день наслаждаться отличными блюдами, приготовленными из натуральной свинины собственного производства. Ведь в ассортименте производства более 200 наименований продукции! Естественно, львиную долю занимают именно мясные: колбасы, пельмени, котлеты, холодцы, закуски, деликатесы, знаменитый шашлык и многое другое — не случайно в фирменных магазинах до сих пор ежедневно выстраиваются очереди!

У каждого покупателя в Усольском свинокомплексе есть свой любимый продукт. Кто-то обожает фирменные пельмени «Кабацкие» с начинкой из отборной свинины, кому-то самый вкусный бутерброд с классической «Докторской» колбаской, а уж сосиски «Байкальские» настолько популярны, что бьют все рекорды по продажам.

При этом, технологи производства никогда не останавливаются в стремлении порадовать нас чем-то необычным и интересным. Например, в этом году на прилавках появились сосиски «Советские» — более длинные по сравнению со своими «собратьями», однако вкус у них «тот самый» и даже лучше, как говорят специалисты, потому что современное оборудование и технологии позволяют добиться более высоких показателей.

Если говорить о деликатесах, то тут никак нельзя обойти вниманием сырокопченую колбасу с брусникой. Сама по себе она очень мясная, плотная, с ароматными специями, а вкрапления натуральных ягод придают особую пикантность.

Впрочем, среди новинок каждый найдет то, что ему по душе. Может быть, это будет ветчина с чесноком, или сервелат «Салями» с небольшой перчинкой, или варено-копченый рулет из свинины, которым нас обещают порадовать совсем скоро.

Вкусные призы для участников викторины. Фото Дмитрий ИМЫГИНОВ

Кстати

В праздничном спецвыпуске «Комсомольской правды» от 4 июня мы собрали самые интересные факты об Усольском свинокомплексе. И если найти бумажную газету не получится, то полное собрание публикаций есть на нашем сайте

Сказано

Дмитрий Сумароков, председатель СХПК «Усольский свинокомплекс»:

Дмитрий Сумароков, председатель СХПК «Усольский свинокомплекс». Фото Алексей Крицких

— Уважаемые жители Иркутска и Иркутской области, наши дорогие покупатели! Усольский свинокомплекс каждый день работает для того, чтобы на ваших столах появлялись вкусные и натуральные продукты отличного качества. Весь коллектив кооператива, а это более 1400 человек, трудится не покладая рук, полностью выполняя весь цикл производства: от поля до прилавка.

В последние годы на предприятии реализуется масштабная инвестиционная программа, которая позволит увеличить объемы, улучшить качество и сделать работу наших работников более комфортной. Активно осваиваем и смежные направления. Реконструирован комбикормовый завод в поселке Белореченский, куда будет поступать зерно от местных производителей. Выращиваем собственный урожай овощей, развиваем их переработку. Благодаря этой работе в ассортименте выпускаемой нами продукции появляются новые интересные позиции. И все это — из экологически чистого, проверенного, выращенного на наших полях сырья.

Благодарим всех, кто любит и ценит наше дело. Стараемся для своих земляков, соотечественников. Ведь щедрый стол, за которым собирается вся семья, — это настоящий домашний очаг, символ благополучия и процветания, залог спокойствия, здоровья и счастья.

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