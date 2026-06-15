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Общество15 июня 2026 4:54

Вместе к рекорду

СХПК «Усольский свинокомплекс» увеличивает объемы производства
Члены Общественной палаты Иркутска вручили организаторам свидетельства о рекорде. Фото Дмитрий ИМЫГИНОВ

Члены Общественной палаты Иркутска вручили организаторам свидетельства о рекорде. Фото Дмитрий ИМЫГИНОВ

7 июня на острове Юность в Иркутске произошло уникальное событие: установлен рекорд по одновременному чтению газеты «Комсомольская правда» — праздничный спецвыпуск, посвященный юбилею города, развернули сразу 367 человек! Нашим главным партнером в организации этого мероприятия стал Усольский свинокомплекс. И это не случайно!

Многолетняя дружба

О том, как было принято решение присоединиться к рекордному чтению, рассказал начальникцеха №3 СХПК «Усольский свинокомплекс» Роман Габов:

— Наше предприятие и «Комсомольскую правду» связывают годы дружбы и плодотворного сотрудничества. Газету читают уже более 100 лет, а Усольский свинокомплексуже почти полвекарадует жителей Иркутской области качественной и вкусной мясной продукцией. При этом мы не стоим на месте, развиваемся. Задумка с рекордом нам показалась очень интересной и правильной, ведь именно бумажная газета — это один из самых надежных источников информации. Как говорится, написанное слово не вырубишь топором. Нашему предприятию есть чем похвастаться: на своем производстве мы тоже ставим рекорды, наращиваем объемы производства, заботимся о продовольственной безопасности нашей страны.

Газета — это один из самых надежных источников информации. Фото Дмитрий ИМЫГИНОВ

Газета — это один из самых надежных источников информации. Фото Дмитрий ИМЫГИНОВ

Рекорд по мясу

Каждый, кто в этот день пришел на площадку у амфитеатра «Ракушка» на Юности, невольно улыбался. Ведь встречала посетителей милая фотозона: три живых поросенка — настоящие Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф.

— Мы привезли трех представителей нашего огромного хозяйства, — пояснил Роман Габов. — Сегодня в Усольском свинокомплексе насчитывается более 100 тысяч животных, и с каждым годом это число растет. Например, в этом году мы планируем произвести 26,5 тысячтонн свинины в живой массе. Это 26 миллионов 500 тысяч килограммов мяса.

Важно, что на предприятии занимаются и селекционной работой: разводят особые породы, завозят племенное поголовье с наилучшими генетическими качествами — а именно с хорошим, вкусным мясом, с большими привесами - экологически чистым.

— Без селекционной работы и без новых хороших качественных пород тех рекордных показателей, которые мы наметили, не достигнуть, — рассказал Роман. — Многие жители Иркутска редко бывают в деревне и не видят вживую сельскохозяйственных животных, поэтому мы и решили познакомить детей и взрослых с нашими поросятами.

Герои дня

Несомненно, это были они: три поросенка пород дюрок, ландрас и крупная белая. Малыши бойко суетились за заборчиком, раскидывая пятачками солому и то и дело норовя опрокинуть поилки с водой. Все желающие с удовольствием их гладили и делали смешные фото. А мы между тем выяснили: этим хрюшкам еще нет и двух месяцев. Растут они быстро, и уже через полгода достигнут веса более 100 килограммов!

Три поросенка для городских жителей - настоящая диковинка. Фото Дмитрий ИМЫГИНОВ

Три поросенка для городских жителей - настоящая диковинка. Фото Дмитрий ИМЫГИНОВ

— Вот этот рыжий — представитель породы дюрок. Они бывают от светло-рыжего до красно-черного оттенка, — объясняет Роман Габов. — Порода эта американская, в России разводится уже примерно 30 лет. Мы их скрещиваем с белыми породами, получаем гибридных животных, которые обладают очень хорошими показателями по качеству мяса, привесам, массе окорока и содержанию мышечной ткани.

Через несколько месяцев эти крошки будут весить больше 100 килограммов. Фото Дмитрий ИМЫГИНОВ

Через несколько месяцев эти крошки будут весить больше 100 килограммов. Фото Дмитрий ИМЫГИНОВ

Двое друзей рыженького — гибридные, пятнистые. Все они отлично едят и быстро растут, так что такой загончик станет им мал уже через пару месяцев. Кстати, после праздника три друга отправились в Русский национальный общественный благотворительный фонд имени Святителя Иннокентия (Иркутского). Жить они будут в живом уголке при детском социально-реабилитационном центре, чтобы ребятишки радовались общению с животными и заодно учились за ними ухаживать.

Всегда вкусно

Благодаря ответственной работе специалистов Усольского свинокомплекса тысячи жителей Приангарья (а с недавнего времени и Забайкальского края) имеют возможность каждый день наслаждаться отличными блюдами, приготовленными из натуральной свинины собственного производства. Ведь в ассортименте производства более 200 наименований продукции! Естественно, львиную долю занимают именно мясные: колбасы, пельмени, котлеты, холодцы, закуски, деликатесы, знаменитый шашлык и многое другое — не случайно в фирменных магазинах до сих пор ежедневно выстраиваются очереди!

У каждого покупателя в Усольском свинокомплексе есть свой любимый продукт. Кто-то обожает фирменные пельмени «Кабацкие» с начинкой из отборной свинины, кому-то самый вкусный бутерброд с классической «Докторской» колбаской, а уж сосиски «Байкальские» настолько популярны, что бьют все рекорды по продажам.

При этом, технологи производства никогда не останавливаются в стремлении порадовать нас чем-то необычным и интересным. Например, в этом году на прилавках появились сосиски «Советские» — более длинные по сравнению со своими «собратьями», однако вкус у них «тот самый» и даже лучше, как говорят специалисты, потому что современное оборудование и технологии позволяют добиться более высоких показателей.

Если говорить о деликатесах, то тут никак нельзя обойти вниманием сырокопченую колбасу с брусникой. Сама по себе она очень мясная, плотная, с ароматными специями, а вкрапления натуральных ягод придают особую пикантность.

Впрочем, среди новинок каждый найдет то, что ему по душе. Может быть, это будет ветчина с чесноком, или сервелат «Салями» с небольшой перчинкой, или варено-копченый рулет из свинины, которым нас обещают порадовать совсем скоро.

Вкусные призы для участников викторины. Фото Дмитрий ИМЫГИНОВ

Вкусные призы для участников викторины. Фото Дмитрий ИМЫГИНОВ

Кстати

В праздничном спецвыпуске «Комсомольской правды» от 4 июня мы собрали самые интересные факты об Усольском свинокомплексе. И если найти бумажную газету не получится, то полное собрание публикаций есть на нашем сайте

Сказано

Дмитрий Сумароков, председатель СХПК «Усольский свинокомплекс»:

Дмитрий Сумароков, председатель СХПК «Усольский свинокомплекс». Фото Алексей Крицких

Дмитрий Сумароков, председатель СХПК «Усольский свинокомплекс». Фото Алексей Крицких

— Уважаемые жители Иркутска и Иркутской области, наши дорогие покупатели! Усольский свинокомплекс каждый день работает для того, чтобы на ваших столах появлялись вкусные и натуральные продукты отличного качества. Весь коллектив кооператива, а это более 1400 человек, трудится не покладая рук, полностью выполняя весь цикл производства: от поля до прилавка.

В последние годы на предприятии реализуется масштабная инвестиционная программа, которая позволит увеличить объемы, улучшить качество и сделать работу наших работников более комфортной. Активно осваиваем и смежные направления. Реконструирован комбикормовый завод в поселке Белореченский, куда будет поступать зерно от местных производителей. Выращиваем собственный урожай овощей, развиваем их переработку. Благодаря этой работе в ассортименте выпускаемой нами продукции появляются новые интересные позиции. И все это — из экологически чистого, проверенного, выращенного на наших полях сырья.

Благодарим всех, кто любит и ценит наше дело. Стараемся для своих земляков, соотечественников. Ведь щедрый стол, за которым собирается вся семья, — это настоящий домашний очаг, символ благополучия и процветания, залог спокойствия, здоровья и счастья.

Реклама. СХПК "Усольский свинокомплекс". ИНН 3840006571.erid: 2W5zFHkLYzM