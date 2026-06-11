ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Акции «Байкальская ярмарка»»

Настоящее Положение устанавливает условия проведения Акции» «Байкальская ярмарка»

Данные организатора: АО «Издательский дом «Комсомольская правда», Иркутский филиал.

Юридический адрес - 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская д. 2Б, 8 этаж, пом. 800.

Адрес Иркутского филиала: 664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.75,

ИНН 7714037217, ОГРН 1027739295781, тел для связи 8 (3952) 208-006.

1.3. Акция не является лотереей, не основана на риске, не является рекламой, участие в Акции осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.

1.4. Участниками Акции (далее по тексту — Участник) могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие купоны Акции и принявшие участие в Акции в период с 27 мая до 5 июня 2026 года.

Подарочный фонд:

- Подарочные пакеты от СХАО «Белореченское» - 5 шт.

- Подарочные шопперы от «Кофемашины» - 5 шт.

- Подарочные наборы от «Россельхозбанка» - 3 шт.

- Фруктовые наборы от «Berryboom138» - 5 шт.

- Подарочные сертификаты от «Алкрим» - 10 шт.

- Билеты на симфоническое шоу "Легенды рока" от Иркутской областной филармонии – 5 комплектов.

1.5. Для того чтобы стать Участником Акции необходимо:

1.5.1. В каждый из дней: 10, 11 июня 2026 года купить газету «Комсомольская правда. Еженедельник»., или «Комсомольская правда»» (ежедневная), вырезать и заполнить купон;

Каждый купон имеет строку для заполнения участником Акции «Байкальская ярмарка»: ФИО, номер телефона. Участникам необходимо придумать девиз о любви к России и написать его в соответствующей строчке купона.

Один участник может купить сразу неограниченное количество газет 10, 11 июня 2026 года, вырезать купон, размещенный только в газетах за эти числа и передать неограниченное количество купонов сотруднику «Комсомольской правды» в день мероприятия.

Чем больше купонов, тем больше шансов на победу в Акции.

1.5.2. До 14:00 часов (Иркутское время) 12 июня 2026 года участнику Акции необходимо принести купоны на площадку мероприятия - площадь у Дворца спорта «Труд» и передать купон сотруднику «Комсомольской правды», а также согласие на обработку персональных данных (форма Приложение №1 к данному Положению о проведении Акции). Все вырезанные и собранные купоны Организатор Акции загружает в прозрачный барабан – лототрон. Выбор выигравших купонов происходит с помощью лототрона.

1.6. Победителями становятся 33 человека, выполнивших все условия акции: в купоне корректно заполнены все строки с указанием ФИО и телефона участника и наличие согласия на обработку персональных данных.

Победители получают подарок в месте проведения акции по адресу г. Иркутск, площадь у Дворцом спорта «Труд».

1.7. Участники, не соответствующие требованиям п.п. 1.4-1.6 настоящего Положения, не имеют права на участие в Акции и право на получение Подарков.

1.8. Фонд подарков Акции формируется Организатором, в том числе за счет пожертвований частных лиц и организаций.

Фонд подарков Акции состоит из материальных Подарков. Подарки могут иметь только вещевой характер. Участники Акции не имеют права требовать денежный эквивалент Подарков.

1.9. Участник, ставший обладателем Подарка, обязан самостоятельно осуществлять уплату всех налогов, установленных законодательством Российской Федерации. Обязанность по уплате соответствующих налогов возникает у Участника с момента получения Подарка.

Принимая участие в Акции, Участник считается надлежащим образом, информированным о вышеуказанной обязанности. Согласно законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).

1.9.1. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору на обработку своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных на весь срок проведения Акции и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).

- Заполняя купон и направляя его организатору акции, для участия в Акции, Участники акции соглашаются с условиями настоящего Положения, соглашаются на использование Организатором их имени, фамилии, интервью с ними для рекламных целей и создание с их участием рекламных и иных промо материалов, а также с тем, что права на их изображения (фото, видео) в рамках Акции переходят к Организатору Акции без выплаты им какого-либо вознаграждения на весь срок действия таких прав.

1.9.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника акции на обработку Организатором персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Под персональными данными в целях настоящего Положения понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.10. Объявление об Акции, информация о правилах проведения Акции, количестве Подарков по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения, а также дополнительные условия участия в Акции (в случае их наличия) публикуются на официальном сайте Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» irk.kp.ru (далее – официальный сайт Организатора), газете «Комсомольская правда».

2. Порядок проведения

2.1. Подтверждением участия в Акции является предоставленный Организатору участником Купон Акции.

2.2. Акция ««Байкальская ярмарка»

2.2.1. Форма Купона, а также степень защиты Купона, утверждаются Организатором.

2.2.2. После сбора Купонов, в день проведения Акции: 12 июня 2026 года, Участник самостоятельно доставляет их Организатору до 14 часов 12 июня 2026 года, одним способом: принести купоны на площадку мероприятия – площадь у Дворца спорта «Труд» и передать купон сотруднику «Комсомольской правды», Участник обязан оставить свои контактные данные и форму обращения для возможной связи Организатором Акции. Розыгрыш проводится с помощью лототрона с 14.00 до 15 00 часов на площади у Дворца спорта «Труд».

2.2.3. Один Участник может сдать неопределенное количество Купонов.

2.2.4. 12 июня 2026 года в 14 часов 00 минут организатором акции проводится просчет доставленных купонов и определение победителя. Результаты Акции публикуются после 15 июня 2026 года на официальном сайте Организатора www.irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда». Вручение Подарков осуществляется Организатором, в день розыгрыша на основании оригинала Купонов Акции. В случае отсутствия участника выигравшего купона на месте розыгрыша в течении всего времени проведения акции с 14.00 до 15:00 12 июня 2026 года и неполучения приза в указанное время, Организатор оставляет за собой право разыграть причитающийся приз еще раз (до полного розыгрыша приза).

2.3. Вручение Подарков осуществляется Организатором в день розыгрыша.

3. Порядок проведения

3.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Стороны/Участники акции руководствуются действующим законодательством РФ.

3.2. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников акции с настоящим Положением.