Согрели и накормили

«Кофемашина» знает, чем порадовать! Фото: Анастасия Баублис.

Ароматный кофе, согревающий облепиховый чай, сочные сэндвичи и авторские напитки — «Кофемашина» знает, чем порадовать!

В День России, 12 июня, на площади перед стадионом “Труд” в Иркутске состоялась “Байкальская ярмарка” - традиционное мероприятие от “Комсомольской правды”, которое мы проводим более 12 лет. Собрались здесь местные производители, умельцы, волонтеры, общественные организации. Развернулся огромный, 50-метровый российский флаг! А поддерживать энергию и тепло под моросящим дождем собравшимся помогала настоящая большая кофемашина.

Так “Байкальскую ярмарку” поддержала сеть автокофеен “Кофемашина”, которая работает в Иркутске с 2012 года. Эти небольшие и яркие автокафе можно встретить по всему городу. Уже одним своим видом они украшают городской пейзаж. При этом здесь можно не только перехватить стаканчик ароматного кофе на бегу, но и полноценно перекусить: в меню более 150 позиций! Сочные сэндвичи, хот-доги, десерты, согревающий облепиховый чай или прохладные лимонады - здесь все готовят с любовью и из отборных продуктов. Можно попробовать и оригинальные авторские напитки, например, Айс-латте рафаелло или эспрессо-тоник юдзу.

Всех гостей ярмарки поздравил с праздником операционный директор “Кофемашины” Анатолий Игумнов:

- С Днем России! Счастья, радости, благополучия и мира всем нам!

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