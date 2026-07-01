Где работают «Народные врачи» Иркутской области?

Победителями конкурса «Народный врач» признаны те медицинские работники, в чей адрес было направлено максимальное количество благодарственных откликов. Фото предоставлены АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

Народных врачей в Приангарье компания «СОГАЗ-Мед» определяет уже одиннадцатый год. Каждый раз конкурс народного признания проходит в разных медицинских учреждениях, работающих в системе ОМС Иркутской области, чтобы у всех жителей был шанс поблагодарить своих любимых докторов. В этом году конкурс проходил в Ангарской городской детской больнице №1, Братском перинатальном центре, Братской детской и Тулунской городских больницах, в районных больницах Братского, Аларского, Баяндаевского, Боханского, Осинского и Нижнеудинского районов.

Помимо диагностического таланта и правильных назначений, врачи и медицинские сестры должны быть способны расположить к себе пациентов и правильно их понять, уметь успокоить, помочь им не только делом, но и добрым словом, провести прием в дружелюбной обстановке. От этого непосредственно зависит то, как человек в дальнейшем будет воспринимать врачей и как станет заботиться о своем здоровье. Поэтому основными критериями отбора победителей в конкурсе стали не только высокий профессионализм и большой опыт работы, но и внимательность, доброжелательность и отзывчивость.

Отзыв можно было оставить, опустив анкету в специальные урны для голосования, размещенные в медучреждениях и офисах «СОГАЗ-Мед», либо проголосовать в электронном виде — заполнив онлайн анкету на сайте страховой компании.

Было получено более 2,8 тыс. положительных отзывов, написанных от чистого сердца и с глубокой благодарностью к профессионалам, на которых возложена огромная ответственность за жизнь и здоровье пациентов. Всего отзывы получили 311 медицинских работников, из них 30 участников стали победителями и заняли призовые места, лауреатами конкурса определены 62 медработника.

Вот такие добрые отзывы, а некоторые даже с рисунками и стихами, поступали от пациентов: «Цирипкина Наталья Сергеевна – грамотный врач, добрая, чуткая, внимательная, отзывчивая. Спасибо Вам!!!»

«Бабич Татьяна Валентиновна – замечательный специалист своего дела, очень внимательна к пациентам и родителям. Доходчиво объясняет всю ситуацию. Про Татьяну Валентиновну можно сказать: врач – это ее призвание!»

Победителями конкурса «Народный врач» признаны те медицинские работники, в чей адрес было направлено максимальное количество благодарственных откликов.

ОГБУЗ «Аларская районная больница»:

1 место – Сыренова Ольга Анатольевна, врач-гинеколог;

2 место – Муруев Александр Борисович, врач-хирург;

3 место – Дергачева Лариса Николаевна, медицинская сестра.

ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1»:

1 место – Бабич Татьяна Валентиновна, врач-нефролог;

2 место – Самойлова Марина Ивановна, врач-педиатр;

3 место – Свинина Ольга Александровна, врач-травматолог.

ОГБУЗ «Баяндаевская районная больница»:

1 место – Дамбуева Надежда Аркадьевна, врач- педиатр;

2 место – Анынова Галина Андреевна, врач-терапевт;

3 место – Митрофанова Светлана Прокопьевна, врач-стоматолог.

ОГБУЗ «Боханская районная больница»:

1 место – Саганова Елена Александровна, врач-терапевт;

2 место – Вахрамеева Марина Геннадьевна, врач-педиатр;

3 место – Кузьминова Евгения Юрьевна, врач-невролог.

ОГБУЗ «Братская детская городская больница»:

1 место – Цирипкина Наталья Сергеевна, врач-эндокринолог детский;

2 место – Тригуб Никита Александрович, врач-педиатр;

3 место – Хаднаев Айхан Артурович, врач-хирург.

ОГБУЗ «Братский перинатальный центр»:

1 место – Жерендюк Елена Владимировна, врач акушер-гинеколог;

2 место – Труфанова Зинаида Владимировна, врач акушер-гинеколог;

3 место – Кудряшова Наталья Вениаминовна, врач анестезиолог-реаниматолог.

ОГБУЗ «Братская районная больница»:

1 место – Зайнеева Татьяна Владимировна, врач-педиатр;

2 место – Лёгенькая Татьяна Евгеньевна, врач-невролог детский;

2 место – Гостева Ксения Игоревна, акушерка;

3 место – Чавкин Игорь Викторович, врач-гинеколог.

ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница»:

1 место – Ткаченко Михаил Васильевич, врач стоматолог-хирург;

2 место – Перфильева Анна Игоревна, врач-педиатр;

3 место – Наджафова Ханумзаде Яверовна, врач-педиатр.

ОГБУЗ «Осинская районная больница»:

1 место – Сайдукова Ирина Георгиевна, врач-невролог;

2 место – Имегенов Андрей Вячеславович, врач-педиатр;

3 место – Бардамова Ирина Юрьевна, врач-стоматолог.

ОГБУЗ «Тулунская районная больница»:

1 место – Литаврина Наталья Ильинична, врач акушер-гинеколог;

2 место – Бобкова Ирина Геннадьевна, врач акушер-гинеколог;

3 место – Муратова Людмила Михайловна, врач акушер-гинеколог.

– Хочется отметить, что конкурс «Народный врач» создан для формирования лояльного, уважительного отношения пациентов к докторам. Мы очень рады такой активности застрахованных граждан, – прокомментировала директор Иркутского филиала «СОГАЗ-Мед» Кристина Сосова. – Было получено много добрых слов, приятных пожеланий. Это огромное удовольствие – разбирать анкеты с благодарностями, мы расцениваем их как лучшее подтверждение высокого профессионализма врачей нашего региона.

Иркутский филиал «СОГАЗ-Мед» выражает признательность гражданам, принявшим участие в конкурсе. Именно их отзывы о работе врачей позволили определить самых внимательных, компетентных и доброжелательных специалистов.

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АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

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