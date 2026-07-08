Участники проекта «Глобальное утепление» Эн+: «Это была первая зима за долгие годы, когда мы не мерзли в своих домах»

«Глобальное утепление» — уникальный социальный проект, реализованный Эн+. Фото предоставлено пресс- службой Эн+

Участники благотворительного проекта, в рамках которого холдинг Эн+ утеплил 12 загородных домов подвели первые итоги. Результат впечатляет - общая экономия электроэнергии составила 60 тысяч киловатт-часов. Еще год назад живущие в холодных домах семьи могли об этом только мечтать.

«Глобальное утепление» — уникальный социальный проект, реализованный Эн+. Энергетики взяли на себя затраты и совместно с экспертами строительной сферы утеплили дюжину домохозяйств в Иркутском районе. Пример оказался показательным – даже в сильные морозы может быть тепло и уютно, если обустроить дом с умом.

Работы провели осенью прошлого года, поэтому нынешнюю зиму семьи переживали в куда более комфортных условиях. Пришла пора поделиться впечатлениями.

Дом Евгении Шафировой. Фото предоставлено пресс- службой Эн+

— Температура на улице опускалась до -40 градусов, но это была первая зима за долгие годы, когда я не мерзла. «Спасибо за это всем строителям и организаторам!» —говорит пенсионерка Евгения Шафирова из Хомутово.

Искренне благодарят энергетиков и строителей и другие участники проекта. Например, в доме Екатерины Ким градусник показывал стабильные +22, даже когда на улице стоял 43-градусный мороз. Плата за свет уменьшилась на 3000 рублей в месяц.

— Не передать словами, как мы рады, что стали участниками проекта, — делится многодетный отец-одиночка Иннокентий Серебренников. Радуется: и в комнатах всю зиму тепло, и сумма в расчетках, по его словам, сократилась примерно на 30–40%.

Эффект от проделанной Эн+ работы отметили в том числе на федеральном уровне.

— Проект «Глобальное утепление» стал катализатором разностороннего диалога о путях решения общероссийской задачи по повышению энергоэффективности, в том числе в сфере ЖКХ, — сказал заместитель председателя правительства России Александр Новак.

По словам Новака, пример «Глобального утепления» уже разбирают в образовательном центре «Сириус», а также в десятках вузов России.

Поделились своими впечатлениями и эксперты проекта — директор строительной компании «Зодчий» Кирилл Поляковский и представитель компании «Новатор» Борис Землянов.

— Очень крутая инициатива! Ведь эта проблема (речь о том, что застройщики нередко продают людям некачественное, холодное жилье. — Ред.) существует не только в Хомутово. Поначалу впечатления от домов были пугающие. Но мы сделали доброе дело, помогли людям и советом, и делом, — говорит Борис Землянов.

Процесс утепления дома. Фото предоставлено пресс- службой Эн+

В среднем стоимость утепления домов по проекту «Глобальное утепление» — 1 миллион 100 тысяч рублей. Конечно, покупая жилье за несколько миллионов рублей, не каждая семья найдет еще миллион дополнительно на утепление. Более того, впервые перебираясь из городской квартиры в частный дом, многие в принципе не представляют, с какими проблемами могут столкнуться зимой.

— При покупке дома обязательно обращайтесь за советом к специалистам по строительству, — дает напутствие Кирилл Поляковский.

Тепловизор показывает температуру поверхности утепленного дома (верхнее фото) и не утепленного дома (нижнее фото). Фото предоставлено пресс- службой Эн+

Эффективность «Глобального утепления» подтверждается цифрами. Общая экономия на электроотоплении для 12 домов-участников проекта составила 60 тысяч киловатт-часов за пять месяцев (с декабря по апрель), то есть в среднем каждая семья сберегла по 1266 рублей в месяц.

Эксперты напоминают: частный дом — это не только просторные комнаты, собственный участок и цветы на грядках, но и огромная ответственность.

Выбрать качественное, теплое жилье или правильно, по всем технологиям, обустроить купленный дом – во всем этом вам поможет проект «Глобальное утепление».

Канал в ТГ

Канал в МАКС

В ходе проекта организаторы сняли 6 документальных программ с подробными инструкциями как утеплить дом:

Выпуск 1:

Спасаем людей от холода. Социалити-шоу «Глобальное утепление».

Выпуск 2:

Как превратить «древесный хлам» в комфортный дом. Глобальное утепление.

Выпуск 3:

Что не так с домами за 3 миллиона в Хомутове. Глобальное утепление.

Выпуск 4:

Почему ваш дом отапливает улицу и как снизить счета за свет. Глобальное утепление.

Выпуск 5:

Вся правда о загородных домах с Авито. Глобальное утепление.

Выпуск 6:

Итоги проекта «Глобальное утепление».

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Интересные факты о пользе энергоэффективности в ИЖС:

• Жители Хомутово, Грановщины и Оёка (18 тысяч домохозяйств) в 2025 году израсходовали в 9 раз больше электроэнергии, чем весь город Ангарск с населением свыше 200 тысяч человек.

• Население приобретает загородные «холодные» дома из-за отсутствия альтернатив, а также знаний о том, как не ошибиться при выборе. Этим охотно пользуются недобросовестные застройщики, обещающие комфортную и беззаботную жизнь за городом. В итоге люди попадают в непростую ситуацию и вынуждены тратить огромные средства только на обогрев. Экономия при покупке оказывается мнимой.

• Если утеплить все дома в Иркутской области с электрообогревом ежегодная экономия составит 6,9 млрд рублей.

• Эффектом от утепления домового фонда может стать высвобождение до 1157 МВт, а это целая ТЭЦ! Появившаяся мощность позволит до 77 тысяч потребителей льготной категории.

• Экономия топлива на ТЭЦ при условии утепления всех домов может составит 3 млн тонн угля ежегодно, а это экология, более чистый воздух, крепкое здоровье и запас ресурсов для будущих поколений.

Участники проекта – кто они?

• Средняя площадь утепленных домов составила 93 кв. метра.

• Ни один дом не соответствовал нормативным требованиям по потреблению коммунальных услуг на территории Иркутской области.

• Энергопотребление в среднем превышало нормальные значения в 3,3 раза, а самый большой показатель – в 4,4 раза.

• Среднее потребление электроэнергии только на нужды обогрева составляло 6060 кВт*ч. Самый большой показатель 9122 кВт*ч.

• Наиболее проблемные участки в домах: чердачные перекрытия – 38%, стены – 32%, цоколь – 26%, перекрытие цоколя – 4%.

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