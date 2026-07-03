Ситуация с бензином остается крайне напряженной. Фото: соцсети губернатора Забайкалья Александра Осипова.

Ситуация с бензином в Чите и Забайкалье на 3 июля 2026 остается крайне напряженной. В регионе ввели режим повышенной готовности, а власти разворачивают целый комплекс мер - от наведения порядка на АЗС до помощи самым уязвимым пассажирам. КП-Иркутск собрала последние новости.

Есть ли топливо на заправках в Чите и Забайкалье 3 июля 2026

Моторное топливо поступает в регион в очень ограниченных объемах. Губернатор Александр Осипов лично проверил обстановку на АЗС в Чите и признал: люди стоят в очередях сутками, некоторые с детьми. По итогам краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли несколько решений.

- Во-первых, на заправках должны появиться вода и горячие напитки, туалеты, а где нужно - биотуалеты. Во-вторых, усиливается контроль полиции и волонтеров за порядком. В-третьих, прорабатывается внедрение электронной очереди, чтобы исключить хаос и сделать процесс прозрачным. Также планируют увеличить штат сотрудников у колонок - на каждой АЗС должны быть люди, которые управляют раздачей топлива и помогают водителям, - написал в сети Осипов.

АЗС компании в Чите и пригороде теперь отпускают бензин круглосуточно, лимиты увеличили. Дизельное топливо тоже доступно круглые сутки в пределах установленных ограничений. На АЗС сетей БРК и КОРС возобновили продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95 для физических лиц по 15 литров, топливо доставили в регион после переговоров с руководством компании.

С 4 июля на заправках Читы и Читинского округа начнут внедрять систему заправки по QR-кодам. Для каждой АЗС определят лимит кодов с разбивкой по времени. Губернатор поручил мониторить наличие продуктов и цены, особенно в удалённых территориях. Также прорабатывают перевод муниципального и бюджетного транспорта на газ и механизм субсидирования.

Можно ли купить бензин в Чите и Забайкалье 3 июля 2026

В Петровск-Забайкальском округе компания «Петровскнефтепродукт» со 2 июля увеличила общий суточный лимит отпуска топлива на 50%. Кроме того, для физических лиц отменили суточное ограничение на дизель - теперь в бак можно залить до 40 литров в любое время. А вот разовый лимит на бензин остался прежним - всего 10 литров на машину.

Отдельная история развернулась в Красночикойском округе, где из-за непогоды вводили веерные отключения света. Ситуация осложнилась тем, что компания-поставщик получила уведомление от заводов о приостановке отгрузок. Однако 1 июля два бензовоза с дизелем все-таки прибыли в Красный Чикой - топливо пойдет на дизельные электростанции, которые питают села Менза, Укыр и Шонуй. В МинЖКХ края заверили: ситуация на контроле.

Ситуация с бензином в Чите и Забайкалье на 3 июля 2026

Краевой Минздрав выстроил целую систему поддержки будущих мам на случай перебоев с транспортом. За две недели до предполагаемых родов специалисты помогают женщине приобрести билет до медучреждения нужного уровня. Если такой возможности нет - подключается местная администрация. В экстренных случаях роды примут в районных больницах под дистанционным контролем врачей из Читы, Агинского и Краснокаменска. Для самых сложных ситуаций готова санавиация.

Параллельно Минтранс края договорился о приоритетной продаже билетов на поезда дальнего следования для беременных и пассажиров, которым требуется гемодиализ. Железнодорожное сообщение в регионе стабильно: поездами можно добраться до 13 районов, это более 200 населенных пунктов.

- Ситуация остается крайне напряженной. Тем не менее мы с ней способны справиться и справимся. Главное - не допускайте слухов, сплетен, паникерства и деструктивных действий, - обратился к сибирякам Александр Осипов.

Вот такая ситуация с бензином в Чите и Забайкалье 3 июля 2026.

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