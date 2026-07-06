Рассказываем, как в Иркутске в Иркутской области обстоят дела с топливом на 6 июля 2026 Фото: Ольга ЮШКОВА.

Власти продолжают держать тему топлива в Иркутске и Иркутской области на контроле: оперативный штаб перешёл на круглосуточный режим, а отпуск горючего жёстко регламентирован указом губернатора Игоря Кобзева.

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 6 июля 2026

На станциях «Роснефть» продолжает действлвать лимит - до 50 литров в сутки на один автомобиль. На таких АЗС как «КрайсНефть» и БРК лимит меньше - до 30 литров. Заправка в канистры запрещена везде, кроме специально утверждённых случаев. Ряд категорий жителей Иркутской области получили право на внеочередное обслуживание: инвалиды (при обязательном предъявлении документов), социальный транспорт, а также жители отдалённых территорий и предприятия, которым сложно доставить технику на АЗС. Им разрешено заправлять канистры при наличии подтверждающих документов от местных властей.

Онлайн-сервисы по заказу топлива временно приостановлены. Приоритетное обслуживание по-прежнему предоставляется инвалидам и экстренным службам. Для удобства жителей запускается система QR-кодов, а на АЗС дежурят народные дружинники, казаки, волонтёры и ветераны боевых действий.

Есть ли бензин на заправках в Иркутске и Иркутской области на 6 июля?

Сеть «Роснефть» продолжает работу в штатном режиме на 11 станциях: по адресам Рабочего Штаба, 140; ул. Мира, 109а; Рабочего Штаба, 92а; Розы Люксембург, 172; ул. Сурнова, 31; ул. Сергеева, 78; ул. Маяковского, 65а; Байкальская, 250б; Трактовая, 35А/1; ул. Ширямова, 15; Рабочего Штаба, 135а.

Сеть «БРК» возобновила продажи 3 июля на 13 станциях: Южная, Баррикад, Горка, Кирзавод, Коммунистическая, Кузьмиха, Лермонтова 93, Лермонтова 124, Ново-Ленино объездная, Рабочего Штаба, Розы Люксембург, Сурнова, Юбилейный.

Также с 3 июля открыты заправки «КрайсНефть» по адресам: ул. Сергеева, 19; ул. Челябинская, 36 (Покровский); ул. Ширямова, 19а (Боулинг); ул. Старокузьмихинская, 37; Ангарская, 50 (объездная Ново-Ленино).

Какие цены на топливо? Цены на варьируются в зависимости от оператора. О кадой по порядку: на Роснефти: АИ-92 - 65,20 руб., АИ-95 - 68,80 руб., АИ-100 - 95,05 руб., ДТ - 85,20 руб.

На БРК: АИ-92 - 73,50 руб., АИ-95 - 77,30 руб., АИ-100 - 115 руб., ДТ - 91,50 руб.

На «КрайсНефть»: АИ-92 - 77,80 руб., АИ-95 - 81,40 руб., АИ-98 - 121 руб., ДТ - 99,90 руб.

Актуальную информацию о наличии бензина можно получить по номеру 122 или на сайтах заправок.

Вот такая ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 6 июля 2026.