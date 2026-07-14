Сила гражданской инициативы: как жители Иркутского муниципального округа сами меняют свою малую родину

Футбольная площадка в п. Молодежный. Фото предоставлены Администрацией Иркутского муниципального округа

Когда-то на месте современного игрового городка в селе Максимовщина было обычное поле. Сегодня здесь — яркий, уютный уголок, где с утра до вечера слышен детский смех. Горки, лесенки, песочница, качели, сетка для лазания, турники, теннисный стол — всё продумано до мелочей. И самое главное: этот городок появился не по чьей то далёкой команде, а благодаря самим жителям.

Детская спортивно-игровая площадка в с. Максимовщина

— Раньше напротив улицы Северная был пустырь. Пришла идея — сделать детскую площадку, — вспоминает Маргарита Июльская, мама четверых детей и одна из тех, кто зажёг эту инициативу. — При помощи нашей поселковой администрации мы смогли принять участие и воплотить проект в жизнь. Собирали сумму для софинансирования всем миром: были даже переводы по 43 рубля. Люди на «ура» приняли идею, и в итоге получилось собрать чуть больше — хватило даже помочь соседям с улицы Майской, которым не хватало средств на свой проект.

Эта история — не исключение, а часть большого движения и слаженной работы. С 2022 года в Иркутском муниципальном округе активно развивается механизм инициативного бюджетирования. Для жителей это способ решить наболевшие вопросы, для округа — привлечь дополнительные ресурсы, а для региона — распределить бюджетные средства там, где они действительно нужны.

Мэр Иркутского муниципального округа Леонид Фролов с гордостью говорит о развитии народных инициатив на территории:

— Я искренне рад, что в нашем округе так успешно развиваются и активно реализуются инициативные проекты. Это отличная форма взаимодействия и активного участия жителей округа. Проект инициированный «Единой Россией» — теперь стал общим делом всех жителей. Для меня особенно ценно, что люди не пассивно ждут перемен, а с помощью государства активно их осуществляют: предлагают идеи, объединяются, помогают преображать родные дворы, улицы и дороги. Проект не просто работает — он по человечески важен: за каждой заявкой стоят реальные потребности людей и искреннее желание сделать свой округ лучше. Вижу, как слаженно действуют администрация и жители, и это вселяет уверенность: у нас всё получается. Только все вместе мы можем сделать нашу жизнь комфортной, территории красивыми, и удобными.

И перемены действительно заметны. В Ушаковском АО в микрорайоне Еловый появилась современная детская площадка, а в поселке Патроны — уютная уличная сцена. Там, где жители не остаются в стороне, рождается по-настоящему комфортная среда.

Ярмарочные павильоны в д. Куда

Как это работает на практике

Механизм прост, но требует вовлечённости всех сторон. Ключевой принцип — софинансирование: жители вносят не менее 10 % от стоимости проекта (сюда могут входить и вложения предпринимателей), остальное покрывает областной бюджет. При этом на один проект можно получить субсидию до 2 млн рублей.

Ольга Алексина, начальник отдела стратегического планирования экономического управления администрации округа, объясняет порядок участия:

—За или против проекта голосуют на собрании граждан — итоги фиксируют в протоколе. Если проект поддержали, инициативная группа до 10 августа подаёт в администрацию заявку с пакетом документов: паспортом проекта, подтверждением права собственности на участок, гарантийными письмами о трудовом или имущественном участии. Важно, чтобы проект не участвовал в других госпрограммах области. После муниципального отбора участники вносят инициативный платёж, а администрация округа до 1 октября направляет документы в региональное министерство экономического развития и промышленности. Там проекты проходят проверку профильных органов, формируется рейтинг по баллам, и принимается решение о реализации. Реализация проектов будет осуществляться в году, следующем за годом проведения конкурсного отбора.

Чаще всего жители предлагают проекты, которые напрямую улучшают повседневную жизнь: ремонт дорог и тротуаров, установку остановочных павильонов, детских и спортивных площадок, благоустройство зон отдыха. И эффект от такой работы выходит далеко за рамки одного объекта.

Детская площадка в п. Плишкино

Когда проект становится общим делом

Максимовский административный округ — один из лидеров по количеству реализованных инициатив. Анастасия Волкова, начальник правового отдела Максимовского АО, отмечает стабильную динамику: в 2023 году было подано 6 заявок — все одобрены, в 2024 м — 7 заявок (5 одобрены), на 2025 год было заявлено 7 проектов, на 2026 й — 6. Уровень одобрения держится на отметке 80–90 %.

— Преимущественно наши проекты — это ремонт дорог и обустройство детских площадок, — рассказывает Анастасия Волкова. — Стать лидерами нам помогла слаженная работа администрации и жителей. Мы берём на себя оформление документации, а от людей ждём главного: инициативы, объединения соседей, сбора инициативного платежа. И наши жители не просто откликаются — они вовлечены на всех этапах. Например, при ремонте одной из дорог мы вместе с инициативной группой проехали по участку, отметили все недочёты, пожелания — и сразу всё доработали. Именно в этом — главная ценность инициативных проектов. Когда люди сами проходят весь путь от идеи до реализации, вкладывают силы и средства, то начинают по особенному бережно относиться к созданному. Следят, чтобы на детских площадках не ломали оборудование, убирают мусор, присматривают за состоянием дорог. Для них это уже не просто объекты инфраструктуры, а общая собственность.

Татьяна Сапранкова, жительница Максимовщины и инициатор проекта детской площадки на улице Дальняя, делится своими эмоциями:

— Мало верилось, что сможем собрать сумму, выиграть. Но благодаря неравнодушным жителям всего села, предпринимателям и нашей администрации всё получилось. Очень приятно и важно самой участвовать, а поддержка соседей нас сплотила. Обязательно будем участвовать ещё и делать жизнь в нашем селе лучше. Надеюсь, мои сыновья будут мной гордиться: мы им уже сообщили, что скоро у них будет детская площадка — они очень ждут.

Сценический комплекс в р.п. Листвянка

Итоги и перспективы

Результаты говорят сами за себя: в 2023 году в округе реализовали 14 проектов, в 2024 м и 2025 м — по 20 проектов, в 2026 м в работе — 18 проектов. Абсолютные лидеры — Максимовский и Молодёжный административные округа. В одной только Максимовщине в этом году становятся реальностью сразу 5 проектов.

Уже на следующий год заявки для участия в муниципальном этапе конкурса подали жители множества населенных пунктов округа — Малого Голоустного, Никольска, Хомутова, Новолисихи, Егоровщины, Оёка, Урика, Грановщины, Смоленщины, Усть Куды, Худяково, Куды и др. Примечательно, что в отдельных поселениях жители выдвинули не одну, а сразу несколько идей: в общей сложности на конкурс поступило 18 заявок.

Среди приоритетов сельчан по-прежнему проекты, которые делают пространство вокруг более удобным и памятным. Особенно востребованы обустройство детских площадок, а также благоустройство значимых общественных территорий: аллеи Славы и сквера памяти Защитникам Отечества. Кроме того, жители предлагают установить спортивные площадки, привести в порядок парковую зону и отремонтировать местный клуб.

Опыт Иркутского округа показывает: перемены начинаются с простого разговора с соседями и визита в администрацию. Инициатива становится отправной точкой для больших дел.

Узнать правила и порядок участия в конкурсном отборе инициативных проектов можно на сайте Иркутского муниципального округа в разделе «Социально-экономическое развитие» - «Инициативные проекты».

А с примерами уже реализованных проектов — ознакомиться на сайте «Открытое правительство Иркутской области». Там размещена актуальная информация как о завершённых инициативах, так и о тех, что сейчас находятся в работе.