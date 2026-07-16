Амбассадор проекта ВФЛА Дарья Манзий: «Бег изменил мою жизнь!»

Фото: пресс-служба ВФЛА

Круглогодичный объект, где смогут заниматься все желающие, будет построен в рамках реализации проекта Всероссийской федерации легкой атлетики при поддержке АНО «Евразия».

Дарья Манзий, председатель Федерации альпинизма и скалолазания Иркутской области, мастер спорта по скайраннингу и амбассадор проекта ВФЛА, расценивает открытие Бегового центра в Иркутске, как важный шаг в развитии массового спорта.

- Возможно, у вас есть история, как бег изменил вашу жизнь, помог справиться с трудностями?

- Бег для меня — это образ жизни: это возможность поддерживать свое тело в тонусе, ум – в ясности, благодаря занятию бегом могу переносить большие умственные и физические нагрузки, также благодаря спорту формируется и расширяется мое окружение – это возможность познакомиться с интересными людьми, для меня как для организатора соревнований по легкой атлетике в дисциплине «трейл» - это возможность создавать прецендент для встреч и общения людей. Есть небольшая история, как бег изменил мою жизнь и дал проверить пределы своего организма: моя первая работа была связана не только с профессиональными навыками, но и со спортом, так как необходимо было выступать за компанию на всероссийской Спартакиаде. Чуть ранее пыталась трудоустроиться на другую работу, где нужен был спортивный разряд по лёгкой атлетике или лыжным гонкам. Прикинув, что до КМС по лыжным гонкам мне далеко, хоть и бегала на 1 сп. разряд, решила попробовать выполнить разряд в легкой атлетике, и не придумала ничего лучше, чем пробежать суточный бег и выполнить поставленную цель, тем более уже был неоднократный опыт преодоления 100-километровой дистанции. Подготовиться к сверхмарафону толком не получилось, поэтому бежала, как была готова. Первые 12 часов все было нормально, а вторые 12 часов – «договаривалась» со своей головой, ногами и в целом организмом, задача была перевалить рубеж 160 км. Морально и физически было очень тяжело. Цель была достигнута, и первые мысли были – больше никогда. Спустя неделю уже мониторила соревнования предстоящего бегового сезона! До сих пор не оставляю эту идею и в обозримом будущем планирую попробовать еще раз принять участие и преодолеть бОльшую дистанцию в рамках суток. Границы – в нашей голове, главное правильно подготовиться и хотеть достичь поставленной цели!

- Расскажите подробнее о вашем решении стать амбассадором бегового центра.

- Решила стать амбассадором проекта ВФЛА, потому что могу рассказать о беге многое, быть посредником между административным ресурсом и спортсменами, готова оказать посильный вклад в развитие лёгкой атлетики в Иркутской области. Это быстровозводимый, многофункциональный всесезонный объект. Планируется, что на территории будут проводиться любительские старты, тренировки, мастер-классы, занятия для детей, семейные и городские спортивные мероприятия.

Фото: пресс-служба ВФЛА

- Как развивается беговое сообщество в Иркутске сейчас?

- В Иркутске довольно неплохо развито беговое комьюнити. Этому способствует немалое количество спортивных соревнований, а также разнообразие рельефа. Хочешь – бегай асфальт, хочешь – бегай по тропам, хочешь – бегай и то, и то, что делает немалое количество людей. Кто-то бегает самостоятельно, кто-то примыкает к беговым клубам. Стоит отметить, что и беговые клубы можно подразделить на клубы «по интересам», где спортсмены собираются чисто ради компании, а также клубы, где спортсмены тренируются уже «на результат» - с тренером. Радует, что за последние 5-7 лет в Иркутске стало больше беговых клубов, тренеров по бегу и, соответственно, все больше заинтересованных легкой атлетикой людей. В городе проводится несколько крупных беговых мероприятий – Сервико Марафон (4,2 тысячи участников), Забег.РФ (около 2 тыс. участников), Осенний марафон (более 500 участников), что говорит о большой вовлеченной в бег массе людей. Организаторы соревнований все больше работают с ведущими компаниями Иркутска, в них создаются беговые клубы, приглашают тренеров для подготовки, оплачивают стартовые слоты на забеги, то есть проявляют лояльность к спорту и нормально относятся к тому, что их сотрудники до или после работы готовятся к стартам. Собрать несколько тысяч участников на забег – дорогого стоит в нашем городе, и круто, что эта цифра прогрессирует!

Хотелось бы больше мест для занятий бегом. Если говорить про зиму – для тренировок в помещении есть два манежа. Ездить туда бывает крайне неудобно в плане логистики. В летнее время ситуация лучше. Хочется, чтобы в нашем городе появилось больше зон с выделенными беговыми дорожками.

- Как вы считаете, появление центра повлияет на беговое сообщество?

- Повлияет или нет - зависит от того, как мы с вами отработаем, как отработает региональное и муниципальное министерство спорта. Нужно рассказывать людям об объекте, что он есть и можно не переживать, где оставить вещи, переодеться и т.д. Транслировать, что, если хочешь быть в тренде – бегай! Привлекать людей на мероприятия, пробежки, активности, то есть создавать побольше «движухи», чтобы центр стал реальной точкой притяжения!

- Одна из основных проблем бегунов — сезонность. Беговые центры проектируются как круглогодичные объекты. На ваш взгляд, появление подобных площадок изменит культуру бега в Иркутске?

- Зимой немало людей берут паузу, чтобы морально отдохнуть, травмы подлечить, да и попросту сменить активность – лыжи, коньки и др. Бегать зимой по улице – не всегда комфортно, поэтому люди и убирают подальше кроссовки. Да и нужно вырабатывать привычку бегать на холоде в приемлемых для занятий спортом температурах, главное правильно подобрать экипировку – чтобы не было чересчур жарко или чересчур холодно. Поэтому закрытые площадки могут решить эту проблему.

- На кого в первую очередь будет нацелен этот центр: новичков или опытных легкоатлетов? Найдется ли обычным людям место?

- Все люди – «обычные», только отличаются уровнем физической подготовки. Место найдется всем – и профессионалам, и начинающим. Важно, чтобы здесь тренировались не только любители, но и спортсмены с высоким уровнем подготовки – чтобы у начинающих спортсменов был пример того, к чему нужно стремиться! Скорость – штука заразная: сегодня ты любитель, через несколько месяцев при регулярных занятиях – уже быстрее бежишь, уже смотришь на тех, кто бежит «на уровне», начинаешь тянуться за ними. Всем, а в особенности, начинающим спортсменам, важно иметь мотивацию перед глазами! А нет лучше мотивации, чем обгоняющий тебя бегун. Есть, конечно, немалая категория людей, которым внешний мотиватор не нужен, важен комфорт и регулярные беговые тренировки – это геройство. Пускай и здесь будет место «подвигу»!

- Насколько важно, чтобы в городе было место, где можно не только потренироваться, но и пообщаться с единомышленниками?

- Конечно, это важно. Очень здорово, что в новом проекте наличие такого коворкинга предусмотрено.

- Многие считают, что бег — спорт только для подготовленных, что для новичка это может быть травмоопасно. Ваш совет тем, кто сомневается, что сможет?

- Не сомневаться, не откладывать и попробовать бегать! Первое время будет непривычно, может, тяжеловато, но спустя месяц вы привыкнете, втянетесь, и без бега будет уже не то. Сейчас лето, а это значит - тепло, световой день дольше, поэтому самое время начать и позвать с собой друзей, ведь в компании всегда веселее! По экипировке: рекомендую не экономить на беговой обуви, взять не самые дорогие, но подходящие и удобные кроссовки для бега; не бегать сразу на большие расстояния, начать с 3-5 километров и добавлять постепенно, чтобы в день пробегать 10-12 км; хорошо растягиваться после пробежки – хорошая растяжка минимизирует риск травм; посмотреть видео в интернете по правильной технике бега или лучше – обратиться к тренеру, ведь правильная техника также минимизирует травматизм. В ваших руках ввести здоровую привычку в вашу повседневную жизнь!