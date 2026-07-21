Листвянка — три века истории, тепла и байкальской магии: как посёлок у великого озера встречал юбилей

Торжественный концерт в честь 300-летия Листвянки. Фото: пресс-служба Администрации Иркутского муниципального округа

18 июля Листвянка торжественно отметила 300 летие. Эта дата стала не просто поводом для праздника, а возможностью прочувствовать связь времён: вспомнить, с чего всё начиналось, и с надеждой взглянуть вперёд. Юбилей получился по настоящему народным—в нём сплелись и масштабное торжество, и тихие, очень личные истории людей, для которых Листвянка — родной дом.

Всё началось с поздравления мэра Иркутского муниципального округа Леонида Фролова.

—От всей души поздравляю Листвянку с 300 летием! Листвянка—визитная карточка Иркутской области и место притяжения туристов со всего мира, а её судьба неразрывно связана с Байкалом. Три века истории посёлка — это путь, созданный трудом, мужеством и любовью многих поколений, и быть причастным к нему — великая честь. Благодарю всех, кто вкладывает силы в процветание Листвянки. Желаю жителям здоровья, благополучия и новых успехов, а посёлку — процветания и долголетия!

К юбилею Листвянка подошла не только с богатой историей, но и с заметными переменами. Теперь здесь работает современная амбулатория — медицинская помощь стала доступнее. В рамках программы «Транспортный каркас Иркутской области» и нацпроекта «Безопасные качественные дороги»обновили дороги, остановки, тротуары, обустроили 350 парковочных мест. Открылась долгожданная аптека, появилось новое освещение. Всё для того, чтобы сделать жизнь в посёлке удобнее. И за каждым таким изменением — совместная работа администрации округа и неравнодушных жителей.

Свой вклад в преображение внесла и «дорожная карта», которую разработали четыре года назад при поддержке правительства области. Она стала своего рода маршрутом развития: не только ремонт улиц, но и создание новых мест, куда хочется возвращаться. Так, у памятного камня Александру Вампилову появились две новые смотровые площадки. А скоро при въезде в посёлок появится современная стела с надписью «Листвянка»: она станет ещё одним узнаваемым символом места.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, как далеко шагнула Листвянка.

—За три века Листвянка прошла путь от скромного поселения до современного туристического центра и настоящей жемчужины Байкала. Это стало возможным благодаря созидательному труду многих поколений, сохранению исторического и культурного наследия и бережному отношению к традициям. Желаю Листвянке сохранять свой уникальный дух, а её жителям — крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Праздник объединил поколения и традиции. Фото: Анна Суржанская

—Для меня большая честь жить и управлять родным посёлком, где я вырос и которому искренне хочу добра. Мечтаю, чтобы Листвянка стала городом садом, примеромдлявсех: красивойиудобной не только на первой линии, но и в глубине посёлка. Ведь Листвянка — это ворота Байкала, и она должна соответствовать этому статусу. Поздравляю всех с юбилеем и верю, что впереди у нас ещё много больших открытий и свершений, — с искренней теплотой говорит о будущем посёлка глава Листвянского административного округа Илья Рябошапко.

Праздничный день был наполнен событиями, в которых чувствовался сибирский характер — широкий, открытый, гостеприимный. Ярким моментом стал парад кораблей вдоль набережной. Семь судов во главе с теплоходом «Россия» прошли стройной линией, и зрители на берегу будто ловили дыхание Байкала: ветер, крики чаек, блеск волн и торжественный ход судов — всё это складывалось в одну большую, живую картину. Кульминацией водной части праздника стала символическая передача «ключа» от Листвянки Илье Рябошапко. Его вручили «Байкал» и «Ангара» — словно легенды озера подтверждали: судьба посёлка навсегда связана со священными водами.

Веселье и эмоции собравшиеся на празднике не скрывали. Фото: пресс-служба Администрации Иркутского муниципального округа

Азартным и ярким получился «Кубок Байкала» по мини футболунакортевпосёлкеНикола. ПятькомандизЛиствянки, Смоленщины, ПивоварихииИркутскаборолисьзапобеду, и в этом спортивном соперничестве чувствовалось единство округа. Кубок забрала команда «СУНЭ» из Смоленщины, второе место заняла «САРМА» из Листвянки, третье — команда «Восход». Лучшими игроками стали Кирилл Солянкин, Иван Кузьменцов и Павел Трифонов.

А потом праздник стал тише, теплее, почти семейным. На сцене чествовали супружеские пары, прожившие вместе 50 и более лет. Среди них — Виктор Николаевич и Валентина Яковлевна Сельниковы, которые в августе отметят 51 югодовщинусвадьбы. Ихисторияначалась с простой случайности: молодая учительница Валентина приехала в Листвянку по распределению, пришла с ребятами на горку, а мимо шёл Виктор — коренной житель посёлка, из семьи, где несколько поколений рождались и жили здесь. Он торопился на «танцы», но не смог пройти мимо весёлой суеты. Они скатились с горки вместе — и эта маленькая деталь стала началом большой любви. Сегодня Сельниковы видят, как меняется Листвянка, как появляются новые места и становится больше гостей. Но для них посёлок по прежнемуостаётся тем самым домом, где всё родное.

Листвянка бережно хранит историческое и культурное наследие. Фото: Светлана Шестакова

Своими мыслями о будущем Листвянки делились и другие жители. Алёна мечтает о новых игровых зонах, детских площадках и кружках — о том, чтобы детям в посёлке было интересно и уютно. Участницы вокального ансамбля «Берегиня» говорят, что у Листвянки есть своя особенная энергия — это и сила Байкала, и человеческая теплота, и желание творить.

—Для меня Листвянка не просто точка на карте, а настоящая малая родина: сюда тянет, здесь чувствуешь себя на своём месте, — признается Ольга Белозерцева, чья семья живёт в Листвянке уже несколько поколений. —Уезжала в молодости, но вернулась — и нигде больше себя не представляю. Листвянку отличают Байкал и люди — в этом её особая сила. Желаю посёлку процветания и благополучия.

Стоит отметить и фирменный стиль юбилея, который тоже стал частью истории: тёмно синийкругссердцемвцентре, стилизованными рыбами по бокам и надписью «ЛИСТВЯНКА. 300 ЛЕТ. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ»—теперь он украшает улицы и сувениры. В этом логотипе — и любовь к месту, и уважение к его прошлому, и надежда на будущее.

Одна из двух новых смотровых площадок у памятника Александру Вампилову. Фото: Антон Рекунов

Планы у Листвянки большие: впереди — строительство нового причала, расширение логистики с портом Байкал, решение вопроса о новых очистных сооружениях.

300 лет Листвянки — это история труда, любви к родной земле и бережного отношения к традициям, которые делают посёлок особенным. И судя по тому, сколько планов и надежд связано с его будущим, следующие страницы этой истории будут не менее яркими.